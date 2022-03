Manuel Bortuzzo non ha dubbi sul suo amore con Lulù Selassiè con cui sta progettando convivenza e una famiglia: “Lei mi ama davvero”.

Quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo non si sarebbe mai aspettato di trovare l’amore. E, invece, l’incontro con Lulù Selassiè gli ha cambiato totalmente la vita. Nonostante vari alti e bassi, litigi e allontanamenti in seguito ai quali sembrava che non volere avere niente a che fare con la principessa etiope, Manuel ha capito di essersi follemente innamorato di Lulù con cui, oggi, progetta un futuro insieme con la convivenza e la formazione della famiglia.

Accanto a Lulù, Manuel ha ritrovato quella voglia di vivere che faticava a trovare dopo l’incidente. “Ero entrato nella casa per mettermi alla prova e per mostrare a tutti che cosa significhi fare la vita che faccio io. L’ultima cosa a cui pensavo era innamorarmi e, invece, sono stato travolto da Lulù e quando sono uscito mi sono messo subito a sistemare il mio appartamento per accoglierla. Voglio andare a vivere con lei, non voglio perdere tempo“, ha raccontato Manuel al settimanale DiPiùTv.

Manuel Bortuzzo: “Lulù è la mia anima gemella”

Manuel Bortuzzo non ha dubbi sul suo futuro con Lulù Selassiè da cui, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, non si è separata un istante. Con la principessa, il nuotatore sogna di avere una famiglia ed è un sogno che anche Lulù spera di realizzare presto.

Manuel e Lulù andranno a convivere nell’appartamento di lui dove il nuotatore, mentre la sua principessa era ancora nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto realizzare una cabina armadio per lei e un altro bagno e ha fatto sistemare una serie di specchi come piacciono a Lulù. Il sogno di entrambi è viversi giorno dopo giorno, sposarsi e avere una famiglia. A tal proposito, Manuel che aveva svelato dettagli intimi ad Alfonso Signorini, ha fatto chiarezza sulla propria condizione.

“Posso tranquillamente fare l’amore, ma i miei spermatozoi non sono abbastanza potenti, un problema quasi certamente causato dalla lesione che mi impedisce di camminare. Posso, invece, avere figli, questo sì, usando la fecondazione assistita con il mio seme”, ha spiegato Manuel che ha raccontato tutto a Lulù la cui reazione ha dimostrato a Manuel quanto sia innamorata di lui.

“Lulù non ha niente in contrario. ‘Amore mio per me non cambia niente’ mi ripete. In quei momenti capisco che mi ama davvero. Lei è così: ha la capacità di non farmi pesare nulla della mia condizione: la carrozzina, gli spostamenti, la vita da disabile non sono un problema per lei. Con Lulù al mio fianco mi sento invincibile. Ha aperto una nuova pagina della mia vita“, ha detto ancora Bortuzzo.

Infine, Manuel svela il momento esatto in cui ha capito di non poter fare a meno di Lulù. “La cosa più difficile è stata staccarmi da Lulù e, fuori, ho sentito fortissima la sua mancanza. Lì ho capito che è la mia anima gemella. Poi, mentre lei era ancora nella casa, ho anche conosciuto sua mamma. Insieme con la sorella di Lulù, Clarissa, abbiamo fatto una gita a Napoli. Non ho mai smesso di ridere. Mi sono sentito in famiglia” – ha aggiunto Manuel che ha poi concluso così – “Lulù è la mia principessa al di là del sangue blu”.