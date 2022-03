Volano stracci dopo il GF Vip: frecciatina al veleno tra ex gieffini

Il Grande Fratello Vip 6 si è concluso, ma si continua a parlare dei protagonisti di questa lunghissima edizione.

I concorrenti, ospiti nei vari salotti televisivi, si tolgono qualche sassolino dalla scarpa e rivelano cosa pensando degli altri vipponi. Adesso, tutti hanno un quadro completo anche perché, uscendo dalla Casa, possono vedere vecchie clip del GF Vip e scoprire se qualcuno faceva il doppio gioco.

Proprio un ex gieffino ha lanciato più di una frecciatina al veleno. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è successo

Antonio Medugno lancia una frecciatina al veleno dopo il GF Vip: “Solo persone superficiali“

Antonio Medugno, tiktoker di origine campana, ripercorre il suo percorso dopo la conclusione del Grande Fratello Vip a SuperGuidaTv.

L’ex gieffino ha amato questo reality show, anche perché ha avuto la possibilità di farsi conoscere a 360°.

“E’ stata un’esperienza più dura di quanto mi aspettassi” commenta Antonio e continua: “Ho deciso di partecipare, perché avevo bisogno di mostrare un lato del mio carattere che sui social non ero riuscito a mostrare. Ho iniziato con Tik tok e in quell’occasione avevo mostrato il mio lato estetico“.

“In questa avventura ho avuto modo di farmi conoscere a 360° facendo emergere i miei lati positivi e quelli negativi. Sono soddisfatto e l’affetto del pubblico mi sta ripagando di quello che ho dato nella Casa“: Antonio, da prima visto solo come un ballerino sui social, ha guadagnato tanti consensi mostrando ogni sua sfaccettatura.

E’ un bravo ragazzo con la testa sulle spalle e i telespettatori l’hanno premiato da subito.

Dopo aver commentato il suo percorso, Medugno tira una frecciatina velenosa per molti ex concorrenti. Ecco cosa ha detto

Antonio Medugno scocca la frecciatina al veleno dopo il GF Vip

L’intervistatore poi chiede a Medugno cosa pensa di Jessica come vincitrice del GF Vip. Il tiktoker aveva un’altra preferenza, ma è rimasto comunque molto contento.

“Avrei voluto vincesse Delia Duran, ma Jessica l’ha meritato. E’ una ragazza che ha avuto una rinascita personale. Sono contento che sia stata premiata e che il pubblico abbia apprezzato il suo lato umano. Jessica mi piaceva molto caratterialmente. Mi ha colpito la sua dolcezza” commenta Antonio.

“Jessica, però, ha messo subito le mani avanti spiegandomi il rapporto che aveva con Barù” confessa l’ex gieffino entrato single nella Casa e con un leggero interesse per la Selassié.

“Poi sono diventato amico di entrambi. A Jessica avevo dato anche dei consigli. Non riuscivo a comprendere però come mai Barù non cedesse alle sue avances” dichiara Antonio e spiega il perché: “Lui è il tipico uomo che lancia il sasso e nasconde la mano. Per questo a Jessica avevo cercato di aprire gli occhi. Le avevo detto che doveva essere lei a capire se valeva o meno la pena. Ad oggi, penso che loro non si frequenteranno fuori la Casa. Non è un problema di telecamere. Non c’è l’interesse a far nascere qualcosa“.

Il segreto del passato su Barù è stato svelato, ma Medugno ha altri pensieri sul suo conto. E’ rimasto molto deluso dopo aver visto delle clip quando è uscito dal GF Vip.

“Sto scoprendo solo ora alcune cose che dicevano alle mie spalle. Sono state dette tante cattiverie e cose non vero. Sto pesando le persone in base a quello che sto vedendo” dice Antonio rimasto molto male: “Mi ha infastidito molto il modo in cui Barù mi ha definito all’inizio. Sono stato attaccato perché ero l’ultimo arrivato e non potevo difendermi. Barù aveva detto che avevo lasciato sporco il bagno. In quel caso sono stato rispettoso nei confronti di Giucas Casella visto che in quel caso era entrato prima lui al bagno. Ho preferito però stare zitto e mi sono preso la colpa“.

Mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni festeggiano tre mesi pubblicando uno scatto bollente, il tiktoker ha un pensiero diverso sul conto dell’American Smile dopo la sua eliminazione.

Soprattutto, Alessandro ha sminuito, in compagnia di Barù, i problemi alimentari di Antonio.

“Ho scoperto solo ora che Alessandro e Barù hanno minimizzato sul mio problema. Ho visto una clip l’altro giorno. Di mattina facevo uno shake proteico e più di una volta, Alessandro mi ha fatto qualche sfuriata in camera per il rumore del frullatore. Io ho cercato di fargli capire la mia problematica” rivela serio l’ex gieffino e conclude: “Solo persone superficiali si potevano approcciare al mio problema in questo modo“.

Antonio Medugno, uscito dalla Casa, ha la situazione molto più chiara. Il GF Vip si è concluso, ma il tiktoker non perde tempo e lancia la frecciatina al veleno. Chissà se qualche ex vippone risponderà alle accuse