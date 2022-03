Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, foto bollente per i tre mesi insieme

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno festeggiato i loro tre mesi di amore, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, con uno scatto che ha tolto il fiato ai fan.

Sophie Codegoni ha da poco terminato quest’esperienza nella casa del GF Vip di Alfonso Signorini. Un’esperienza che senza alcun dubbio l’ha cambiata e che man mano le sta permettendo di poter riprendere in mano le redini della sua vita, considerando che è stata “rinchiusa” nella casa più spiata d’Italia per ben sei mesi.

Quest’avventura però non è stato soltanto un viaggio dentro se stessa, ma le ha permesso di poter trovare l’amore in quanto ha iniziato una relazione con Alessandro Basciano. I due, tra alti e bassi, stanno proseguendo questa relazione e nelle scorse ore hanno festeggiato i primi tre mesi di amore e hanno scelto di farlo in un modo molto particolare. Quale?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo il GF Vip hanno pubblicato uno scatto bollente per festeggiare i loro primi tre mesi di amore. La foto, nel giro di poche ore, è già diventata virale!

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni protagonisti di uno scatto bollente dopo il GF Vip

Alessandro Basciano ha terminato l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip qualche puntata prima della sua fidanzata Sophie Codegoni, che si è vista per poco sfuggire la possibilità di poter prendere parte alla finale di questa sesta edizione, vinta poi da Jessica Selassiè.

I due sembrano fare davvero sul serio e non solo, appena hanno avuto l’opportunità di potersi vedere, hanno suggellato il loro amore attraverso un tatuaggio ma ora hanno anche deciso di festeggiare i primi tre mesi della loro relazione pubblicando sui rispettivi profili social uno scatto bollente che nel giro di poche ore è diventato virale nel mondo del web.

La coppia ha tutte le intenzioni di viversi questo amore anche al di fuori delle telecamere, nonostante qualcuno abbia insinuato che stiano proseguendo questa relazione soltanto per avere una maggiore visibilità da parte dei media. Ovviamente nessuno, a parte i diretti interessati, possono sapere la verità ma sicuramente il tempo risponderà a questo dubbio da parte degli utenti della rete. Intanto la foto che li vede protagonisti ha già fatto strage di like e non è difficile capire il motivo di tale successo in quanto Sophie ed Alessandro, che di recente ha ricevuto una frecciata da Fabrizio Corona, appaiono più belli e sensuali che mai.

Sophie ed Alessandro dopo il Grande Fratello Vip sono più pronti che mai a viversi il loro amore!