La preoccupazione della Regina Elisabetta: “È disperata”

La Regina Elisabetta è molto preoccupata, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, sarebbe addirittura disperata. Ecco tutti i dettagli

La Regina Elisabetta II è pronta a scrivere nuovamente la storia. Ormai è diventata uno dei leader più importanti di sempre, per diversi motivi. L’anziana sovrana, che il prossimo 21 aprile compirà 96 anni, festeggerà quest’anno il suo Giubileo di Platino. Si tratta del settantesimo anno sul trono, un traguardo invidiabile. Elizabeth Alexandra Mary è in carica dal 6 febbraio 1952 ed è stata incoronata il 2 giugno 1953.

Sua Maestà si è sempre distinta per la sua forte personalità. In più occasioni, infatti, ha utilizzato toni duri nei confronti di altri appartenenti alla Royal Family. E, quando non ha parlato, ha preferito agire con i fatti, come quando è stata costretta a sminuire l’operato di suo figlio Andrea dopo gli scandali legati alle vicende penali negli Stati Uniti d’America. Una vera e propria leader, insomma, nonostante l’età che avanza in maniera inesorabile.

A volte può capitare di vivere momenti delicati ed è proprio ciò che sta accadendo ad Elisabetta II negli ultimi tempi. Nonostante il forte carisma, Sua Altezza Reale sta vivendo dei giorni di forte ansia a causa di una situazione particolarmente preoccupante. Sembra che la Regina Elisabetta II sia disperata. Per scoprire cosa le è successo non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso.

La Regina Elisabetta vuole incontrare la piccola Lilibet Diana

Con il passar del tempo, Elisabetta II, che ultimamente ha confessato di avere anche una squadra del cuore, si sta rendendo conto sempre più di non poter essere immortale. Il 21 aprile ci saranno i festeggiamenti del suo novantaseiesimo compleanno, un traguardo invidiabile che l’anziana sovrana celebrerà insieme ai parenti più stretti. Tra questi, salvo sorprese, non dovrebbero esserci Harry e Meghan e, di conseguenza, i nipotini.

Il 9 maggio 2019 la Regina Elisabetta ha conosciuto per la prima volta il piccolo Archie mentre non ha ancora visto dal vivo Lilibet Diana. Gli acciacchi degli ultimi tempi, che hanno costretto Elisabetta II ad alcuni controlli e ad un ricovero ospedaliero, stanno facendo impazzire Sua Maestà. Pare che The Queen non veda l’ora di conoscere la sua ultima nipote e vorrebbe farlo il prima possibile. La sua speranza è quella di far rientrare i Sussex in vista del Giubileo di Platino.

Quest’anno, infatti, in Gran Bretagna saranno festeggiati i settanta anni sul trono da parte della Regina Elisabetta. I festeggiamenti sono previsti per il mese di giugno ma la Royal Family potrebbe anticipare alcuni eventi proprio per permettere ad Elisabetta II di incontrare Lilibet Diana. Il biografo Brian Hoey ha dichiarato: “Vuole disperatamente conoscere Lilibet dal vivo, fino ad oggi l’ha vista solo in videochiamata”.