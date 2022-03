Matrimonio a prima vista Italia: altro che amore, scoppia la crisi

Matrimonio a prima vista, A pochi passi dal confronto finale, due coppie su tre sembrano essere arrivate a un punto di non ritorno

Gli sposi di Matrimonio a prima vista stanno arrivando a un punto davvero cruciale. Ci siamo quasi, ormai, è la resa dei conti è a un passo. Sono soprattutto due le coppie che sembrano essere in difficoltà, e che si sono rese conto che c’è qualcosa nel loro rapporto che non va bene. In particolare, si tratta di Mattia e Cristina e Gianluca e Giorgia, arrivati vicini al confronto con le altre coppie, che sembrano intenzionati a mettere fine al loro matrimonio. Evidentemente viaggio di nozze e convivenza non hanno dato i segnali incoraggianti necessari.

La sensazioni su Gianluca e Giorgia non sono mai state buone, e trovare una comunicazione pura tra i due è stato complicato. Anzi, a quanto pare non è stato possibile. C’è stato un episodio significativo, vale a dire la cena con due amici di Gianluca, una circostanza che ha permesso ai due sposi di parlarsi in modo chiaro e di capire cosa non funzionava tra loro. A dirla tutta, tra i due è venuto fuori anche una sorta di reciproco rancore.

Matrimonio a prima vista: due coppie verso il divorzio

Giorgia ha perfino detto a Gianluca (o meglio, rinfacciato) di non aver mai creduto nel loro rapporto e di essersi comportato male con lei. Difficile pensare che le cose possano sistemarsi, in quanto la ragazza sembra piuttosto inviperita. Dall’altro lato, Gianluca non pare abbia avuto la forza di replicare in modo sereno e far capire a sua moglie che si stava sbagliando. Le cose vanno maluccio anche per Cristina e Mattia. A quanto pare, la crociera che la sposa ha deciso di fare con una sua amica nel bel mezzo della convivenza ha turbato suo marito, che ha visto in questa scelta un chiaro segnale di disinteresse nei suoi confronti.

Sua moglie gli ha spiegato che il viaggio era già programmato e prenotato, e che quindi non poteva tirarsi indietro. Mattia, forse, se l’è presa troppo: al ritorno a casa della moglie è apparso risentito e arrabbiato con lei. Non solo vari attacchi e “frecciate”, ma anche il problema di vederla con occhi diversi. E va detto anche che Cristina non è sembrata così preoccupata di far capire al marito che ci tenesse a lui.