Il cantante mascherato anticipazioni: doppio colpo della Carlucci, ecco chi arriva

Il cantante mascherato è pronto a stupire il pubblico del piccolo schermo degli italiani con un doppio colpo da parte della conduttrice Milly Carlucci. I telespettatori non se lo sarebbero mai aspettato!

Il cantante mascherato non smette di stupire i suoi fedeli sostenitori, che si sono detti alquanto delusi da quest’edizione e sperano che la prossima possa essere nettamente migliore. Il programma di Milly Carlucci ha affrontato una messa in onda non proprio facile, in quanto ha dovuto fare i conti con l’abbandono di uno dei concorrenti in quanto Edoardo Vianello ha preferito ritirarsi dai giochi.

Per una cattiva notizia, però, c’è n’è sempre una buona perché la Rai ha scelto di dare una promozione alla trasmissione decidendo di allungarne la messa in onda con una puntata in più. Le star rimaste sono molte poche e per questo motivo la produzione è dovuta correre ai rinforzi.

Tenetevi forte perché le anticipazioni de Il cantante Mascherato vi lasceranno con il fiato sospeso.

Anticipazioni Il cantante Mascherato: Milly Carlucci premiata, nuove maschere

Il cantante mascherato non terminerà la prossima settimana, bensì tra due e per questo motivo la produzione è stata costretta a chiamare altri vipponi.

Durante la semi finale, infatti, a contendersi un posto all’ultima puntata ci saranno due nuove maschere: la gatta e il pulcino che dovranno fare uno spareggio con il drago che sarà indossato da un altro personaggio in quanto l’artista che lo impersonava, Simone di Pasquale, è stato eliminato dal format.

Milly Carlucci è stata premiata dalla Rai che scelto di puntare ancora una volta sul format che ormai conduce da diversi anni e siamo sicuri che questi nuovi personaggi sapranno conquistare il cuore del pubblico che ora non aspetta altro che scoprire le loro identità.

⚠️ NOVITÀ! ⚠️ La maschera che si salverà questa sera andrà allo spareggio con GATTA e PULCINO, le due nuove maschere de #IlCantanteMascherato ✨ pic.twitter.com/bKXEorxW6B — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 18, 2022

Il cantante mascherato sta per volgere al termine di questa stagione che con alti e bassi ha tenuto compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani e c’è già chi si chiede se il format sarà rinnovato anche per il prossimo anno.