Royal Family: clamorosa decisione, la loro relazione è terminata

Ancora uno scandalo all’interno della Royal Family britannica. La loro relazione è ormai arrivata al capolinea. Non c’è più niente da fare ormai, ecco tutti i dettagli di questa vicenda

Chi pensa che la vita di corte sia tutta rose e fiori dovrà ricredersi. La dimostrazione arriva direttamente dalla Royal Family britannica, perennemente coinvolta in scandali e polemiche da anni ormai. Le vicende giudiziarie (chiuse con un lauto conguaglio alla controparte) che hanno coinvolto il Principe Andrea rappresentano soltanto la punta dell’iceberg, in realtà esistono numerose vicende spinose alle quali abbiamo assistito negli ultimi anni.

Poco più di due anni fa c’è stata la ‘Megxit’, l’addio di Harry e Meghan al Regno Unito, battezzato in questo modo perché l’opinione pubblica britannica si è schierata quasi totalmente contro l’ex attrice statunitense. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Risiedono in una splendida villa dal valore di circa 14 milioni di dollari.

Ultimamente la Regina Elisabetta ha fatto preoccupare parenti e sudditi a causa di alcuni problemi di salute che le hanno fatto saltare alcuni eventi pubblici importanti. Ma c’è un’altra vicenda che sta tenendo banco in Inghilterra in queste ore. Pare che sia terminata definitivamente una relazione e questa notizia avrebbe sconvolto tutti, soprattutto Queen Elizabeth.

Meghan e Kate, le due royal rivali

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton era iniziato con il piede giusto. Dopo il loro primo incontro, le duchesse sembravano entusiaste, l’una dell’altra. Sembrava l’inizio di una splendida amicizia tra due donne che avrebbero potuto diventare grandi alleate. Kate avrebbe potuto aiutare Meghan ad adattarsi alla vita di corte, l’ex attrice statunitense le avrebbe potuto dare tanti suggerimenti su come affrontare i media. Ma non è andata esattamente in questo modo, anzi!

Negli anni successivi, infatti, il loro rapporto si è sempre più deteriorato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nel corso dell’intervista concessa ad Oprah Winfrey da parte dei Sussex. Meghan raccontò un episodio che risaliva al giorno del suo matrimonio. Secondo l’ex protagonista di Suits, sua nuora le avrebbe creato problemi con il vestito della damigella, sua figlia Charlotte. Meghan raccontò di aver addirittura pianto a causa di quell’episodio.

Poi arrivarono le scuse di Kate, che si presentò da Meghan con dei fiori. Secondo la ricostruzione del The Times, la moglie di Harry “le sbatté la porta in faccia e buttò i fiori”. Segno evidente che la Duchessa di Sussex ce l’avesse a morte con quella donna. Secondo il Daily Mail, Meghan Markle sarebbe sempre stata ossessionata da Kate Middleton, perché lei è sempre stata descritta come quella cattiva, mentre la Duchessa di Cambridge è sempre stata dipinta come l’eroina buona.