Rompicapo investigativo: trova gli indizi del rapimento!

Risolvere rompicapo è un ottimo modo per allenare le proprie capacità e divertirsi. Il rompicapo di oggi ha a che fare con la risoluzione di un caso da parte della polizia: si tratta del rapimento di un bambino! Trova gli indizi per incastrare la donna accusata del colpo.

Diciamo che passare del tempo giocando ad un rompicapo può migliorare le giornate nelle quali non sai proprio cosa fare. Se sei appassionato di serie tv con indagini e crimini, sei nel posto giusto! Oggi tratteremo un rapimento, quello di un minore. Insomma, aguzza bene la vista perché l’immagine cela dei dettagli che non sono così semplici da trovare in meno di un minuto. Alla fine dell’articolo trovi la soluzione, ma se lo fai prima di aver trovato la risposta da solo, ho vinto io!

Iniziamo il gioco! Il rompicapo qui sopra illustrato ci fa entrare nel vivo della vicenda. Una donna accusato di aver commesso un grave crimine, il rapimento di un bambino, viene sottoposta ad un severo controllo da parte delle forze di polizia.

Lei è sicura di non aver commesso alcun reato, ma tu che sei abile a scovare dei dettagli, perché non ci aiuti nelle indagini?

Scoprilo in un minuto, altrimenti anche in questo rompicapo l’avrò avuta vinta io.

Rompicapo investigativo: soluzione, il rapimento c’è!

Come se non bastasse nel nostro sito si trovano una grande quantità di giochini divertenti. Di qualsiasi genere e tipologia, sappiamo sempre con incuriosire i nostri seguaci. Perché non provi il rompicapo dei conigli e dell’uovo da trovare? Vedrai che impazzirai, ma ti divertirai tantissimo! Così, eccoci quasi giunti alla soluzione, ce l’hai fatta da solo? Se hai sbirciato, ho vinto io anche questa sfida!

Caro agente in prova, qui ti illustro la soluzione, per la quale mi dirai che è stato difficilissimo! Ebbene, ti sbagli, perché il bambino ha lasciato così tanti indizi da essere letteralmente impossibile non trovarli. Sicuramente ti ho messo in difficoltà con il tempo ridotto, e per il fatto che l’immagine sullo schermo risulta rimpicciolita.

Ecco perché avresti dovuto usare lo zoom! Usa gli strumenti del tuo smartphone o pc, perché soltanto con un po’ di furbizia avresti risolto tutto in meno di un minuto.

Il bambino c’è, e la donna ha commesso il crimine! Basta guardare questi quattro oggetti sparsi per la casa: un lecca-lecca, un disegno sul muro, dei copri spigoli e un vasino!

Insomma, la soluzione è sempre stata a portata di mano. Adesso, perché non provi il rompicapo delle formiche e scopri quante sono? Magari esercitandoti con questo la prossima volta, vincerai!

Se hai sbirciato e non hai risolto da solo il rompicapo, peccato, ma ci vediamo la prossima volta con altrettante sfide avvincenti!