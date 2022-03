Amici 21 Serale Anticipazioni: doppia eliminazione, a lasciare la scuola proprio loro

Il Serale di “Amici”, anticipazioni prima puntata. Gli eliminati, tutte le sfide, e i preferiti. Tutto quello che è accaduto nella puntata del talent

Tutto pronto per l’appuntamento di questa sera con “Amici”. In arrivo la prima puntata della fase cruciale del talent show più famoso della tv italiana. Come i fan più affezionati sanno, le trasmissioni non vanno in diretta (finale a parte) e vengono registrate il giovedì sera. Per quanto riguarda il canale e l’orario, l’appuntamento è su Canale 5 alle 21.40. “Il Vicolo delle News” riporta alcune anticipazioni su cosa è accaduto nel debutto stagionale del programma.

Come ampiamente anticipato, i tre giudici sono il principe Filiberto di Savoia, Stash e Stefano De Martino. Ospiti, invece, Nino Frassica ed Elisa. Maria De Filippi, sfruttando l’occasione di uno spazio promozionale, hanno fatto un piccolo gioco per scegliere quale squadra avrebbe iniziato.

Amici, anticipazioni sulla prima puntata del serale e la prima eliminazione

Sorteggio ad opera del principe, che ha fatto cominciare la squadra di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano. Una prova anche per i “professori”, che hanno dovuto affrontare una piccola sfida. Andando al “sodo”, al ballottaggio sono finiti Albe, Dario e Alice. Il primo a salvarsi è stato Dario, seguito da Albe. Abbiamo anche il nome della prima eliminata: attenzione allo spoiler. Si tratta di Alice.

Non c’è stato il guanto di sfida tra Carola e Michele contro Christian e Serena, in quanto non è stato considerato paritario. A quanto pare, il più acclamato nella prima puntata è stato LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Aisha, invece, ha vinto la prova Tim e ha conquistato i complimenti di Stash, che ha detto di rivedersi in qualche modo in lui.

QUESTA SERA avete un appuntamento imperdibile con la prima puntata del Serale di #Amici21! Tutti pronti? Ci vediamo in prima serata su Canale 5, non mancate 😉✨ pic.twitter.com/MfeYViikrp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2022