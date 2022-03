Lulù Selassiè: “Manuel mi da forza, mi ha smosso il cuore”

Lulù Selassiè, amore incondizionato per Manuel Bortuzzo: “Ho tante fragilità, lui mi da forza. Nella casa lo volevo tutto per me”.

Trascorrere 50 giorni nella casa del Grande Fratello vip senza il suo grande amore non è stato facile per Lulù Selassiè che, dal 14 marzo, giorno in cui ha lasciato ufficialmente la casa in cui ha vissuto per sei mesi, è inseparabile dal fidanzato Manuel Bortuzzo di cui ha sentito fortemente la mancanza. Come ha raccontato lei stessa, tra le lacrime il giorno della finalissima del Grande Fratello Vip nel corso della quale ha riabbracciato il fidanzato, senza di lui, all’interno della casa, Lulù si è sentito fortemente sola.

Tra le braccia di Manuel, Lulù ha ritrovato quella sicurezza che le è mancata per un mese e mezzo. Tra le braccia del nuotatore, la principessa etiope si è tuffata subito dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Il loro, come ha sottolineato in queste settimane lo stesso Manuel, è stato un vero e proprio colpo di fulmine che, tra alti e bassi, è poi esploso in un grande amore a cui entrambi non hanno alcuna intenzione di rinunciare.

Lulù Selassiè: “Sono piena di insicurezze, Manuel mi ha smosso il cuore”

Dietro il sorriso, l’energia, la dolcezza e la generosità con cui Lulù ha conquistato il cuore del pubblico del Grande Fratello Vip, ci sono tante fragilità frutto di dolori del passato che la principessa etiope ha dovuto affrontare pur essendo giovanissima. In Manuel ha così trovato quella forza che le serviva per provare a tirare fuori la propria forza.

“Sono piena di insicurezze e la presenza di Manuel mi ha dato subito forza, mi ha smosso il cuore e mi sono letteralmente aggrappata a lui perchè lo volevo tutto per me”, ha spiegato al settimanale DiPiù Lulù che, con Manuel progetta la convivenza e un figlio.

Lulù, poi, è tornata sull’episodio vissuto quando aveva 15 anni e di cui ha parlato prima con Manuel quando era all’interno della casa e, successivamente, al pubblico del Grande Fratello vip.

“I miei vuoti derivano da un dramma che ho vissuto quando avevo 15 anni. Una persona ha cominciato a perseguitarmi, a ricattarmi, minacciando di diffondere mie foto intime. Ero disperata, ma non volevo dire niente a nessuno per paura. Questa persona, poi, ha iniziato ad insultarmi con frasi razziste. Per sei mesi ho affrontato da sola questo incubo, in segreto, lacerata dalla sofferenza. Poi mi sono confidata con mia mamma e ne sono uscita”, ha raccontato Lulù a DiPiù.