Dopo il GF Vip indovinate un po’, si parla ancora dei gieffini! Soleil Sorge è considerata la bocca della verità? E quali rivelazioni riguardano Jessica Selassié e Barù? Siamo pronti a scoprirlo.

Sono passati circa 6 mesi e ne abbiamo viste di cotte e di crude. Il reality più controverso, il GF Vip, sembra essere una fonte eterna di scoop e news. I vipponi più chiacchierati sono proprio loro, c’è Soleil di mezzo, ma non si tratta di un triangolo che la riguarda a fondo. Infatti, si parla di Jessica e Barù la coppia/non coppia più chiacchierata, salta fuori qualche pezzo inedito sul loro rapporto.

Segreti, frecciatine e colpi di scena, è questa ciò di cui non possono fare a meno i fan del GF Vip! I nomi protagonisti delle dichiarazioni di oggi sono quelli più ricercati e chiacchierati del momento, ad iniziare da Soleil Sorge. La gieffina e neo opinionista de la Pupa e il Secchione sta facendo uso delle sue abilità comunicatorie, oltre che delle informazioni inedite che possiede e condivide.

C’entrano Jessica e Barù, ma non solo. Perché oltre alla coppia/non coppia ne vedremo delle belle con altri concorrenti.

Ecco tutte le novità che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire. Il pubblico a casa è senza parole, ma soprattutto pronto a non perdersi l’ennesimo scoop!

GF Vip: Soleil, Jessica e Barù, il triangolo nascosto!

Come se non bastasse all’interno del reality più controverso ne accadono di ogni. Sapevate che una coppia che si è rotta ha divulgato una chat segretissima? Questa ha letteralmente sconvolto il pubblico, anche perché si amavano tantissimo. Così, tra un colpo di scena e l’altro, non possiamo perderci quello di oggi. Le dichiarazioni di Soleil non riguardano solo Jessica e Barù, ma tanti altri volti del GF Vip!

Udite, udite, Soleil ha sganciato una vera bomba! Che la sua inimicizia con Jessica stesse raggiugendo una certa tensione, ormai era evidente, ma con Barù? Alcune volte al GF Vip sembravano proprio due grandi amici. La confessione è stata fatta al settimanale Chi, al format seguito dall’ex gieffina, Rosalinda Cannavò. Ecco le parole sulla vittoria della Princess:

“C’è una minima parte in ogni persona che gioca che vuole vincere. Però penso anche che la vera vittoria stia in quello che si è dato, ma soprattutto in ciò che viene dopo il Grande Fratello. Ciò che riguarda te stesso, ma anche il confronto con il pubblico. Tante cose fanno la vittoria, sono felice per Jessica.

Allo stesso tempo penso che sì, avrebbe dovuto vincere qualcun altro. Per me c’erano diversi vincitori, il primo beh… io avrei voluto vedere Davide vincere. Ti dico la verità. E’ stato un amico per me, abbiamo condiviso tanto. Ha rappresentato lo spirito del Grande Fratello, la strategia ma anche l’intrattenimento.

Ho sempre apprezzato la sua gentilezza e la sua educazione. Penso che sia stato l’unico a non aver peccato con i momenti di sclero. Sarebbe stato un bel vincitore.”

Ma non finisce qui, perché ha da dire pure sulle altre coppie:

“Sui social network sempre meglio mettere single, così la gente si fa i fatti suoi… La coppia che durerà di meno dopo il GF secondo me? Difficile. Posso dire la coppia Jessica – Barù che già si è rotta?

Per Alex e Delia spero che possano trovare la loro strada e la loro serenità. Per Sophie e Basciano io sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto. Non ti so fare un pronostico in questo caso.”

Di sicuro, anche i diretti interessati Jessica e Barù hanno sganciato un colpo di scena inedito, del resto che aspettarsi dai gieffini dell’edizione più turbolenta? Se siete in attesa di altre news, restiamo aggiornati.

Non perdete le prossima novità, attendiamo la risposta dei due innamorati.