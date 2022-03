Dopo il Grande Fratello Vip, spunta la chat segreta

Il reality più controverso di sempre, il Grande Fratello Vip, intrattiene i telespettatori anche quando non è in onda. Infatti, è proprio dopo la fine del programma sono saltate fuori delle informazioni sconvolgenti che hanno fatto finalmente cadere le maschere dei vipponi.

Senza dubbio molti concorrenti hanno agito con delle strategie, anche il più sincero avrà usato la sua. Così, dopo ben 6 mesi di trasmissione ci si è un po’ abituati agli atteggiamenti dei vip, i quali non sempre sono stati chiari. Adesso, alla fine dei giochi, è più facile vedere le cose così per come stanno. Infatti, è dalle parole dei diretti interessati che abbiamo ricostruito le dinamiche degli eventi che ci hanno tenuti con lo sguardo incollato sullo schermo per tutto questo tempo.

E voi, avete capito le strategie dei vostri beniamini? Diciamo che non sempre è stato facile leggere tra le righe, o anche saper interpretare degli sfoghi totalmente inaspettati fatti all’ultimo minuto. Se per questo, il conduttore, Alfonso Signorini ha sempre cercato di analizzare tutte le situazioni in corso, proprio per non farci perdere neanche un piccolo tassello dello scenario in diretta.

Tra dirette, post puntata e stories di Instagram, tutto il mondo ci ha sempre informato di tutto quello che è accaduto nel reality. Adesso, è finito, ma c’è sempre qualcosa che salta fuori, e noi non possiamo non parlare.

Specialmente tra le relazioni all’interno della casa, non tutte sono state così vere, e lo si sta vedendo. Chi è il più bugiardo? Ve lo diciamo noi!

Grande Fratello Vip: la verità della chat, sconvolgente!

Come se non bastasse, all’interno della casa più spiata d’Italia si parla già del colpaccio nel cast della prossima edizione, ve lo aspettavate che già se ne parlasse? In ogni caso, restando in tema di dichiarazioni trattiamo quella di oggi. Da una coppia si passa al triangolo, e non stiamo parlando del Belli-gate con Soleil Sorge e Delia Duran. Ecco la notizia della rottura più sconvolgente!

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe finita tra Miriana Trevisan e Biagio D’anelli? Soprattutto, cosa c’entra l’ex flirt della donna, Nicola Pisu? Quest’ultimo avrà litigato con il deejay? Assolutamente no! Il duo di ex compagni fa comunella, con una chat trapelata e condivisa sui social media, ma c’è qualcosa di strano, perché sparisce poco dopo! Ecco le parole di Biagio:

“Sono venuto a sapere che in casa, quando si frequentò all’epoca con Nicola Pisu, lei gli lasciò il suo numero di telefono su un foglietto. Il numero quindi se lo ricordava in quella occasione? Non ho capito quindi perché ho dovuto lasciare il mio numero al suo agente.

Se io avessi lasciato la mia ragazza con un’intervista, come ha fatto lei, che uomo sarei stato? Ok, allora facciamo i finti moralisti… Se avessi agito come Miriana Trevisan non mi avresti messo alla gogna?”

Insomma, da una parte c’è una donna ferita che assolutamente non è d’accordo con gli ultimi eventi, e dall’altra due uomini che sostengono che lei è una bugiarda che ha fatto solo un gioco per arrivare in finale! Inoltre, sapevate che due nemici hanno fatto la pace a sorpresa?

Queste news del Grande Fratello Vip hanno dell’incredibile, perché due insospettabili si sono chiariti, mentre due persone innamorate follemente si sono divise per sempre! Che dire? Attendiamo la risposta di Miriana che a breve arriverà e la condivideremo con voi, restiamo aggiornati.