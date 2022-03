Denuncia dopo il Grande Fratello vip? Spunta tutta la verità

By

Dopo il Grande Fratello Vip sono volate denunce tra gli ex concorrenti? La gieffina ha rotto il silenzio svelando tutta la verità.

Il Grande Fratello Vip è terminato, dopo ben sei mesi di messa in onda, da qualche giorno ma i suoi ex protagonisti continuano a fare notizia. Nelle scorse ore, non appena la casa più spiata d’Italia ha chiuso i battenti, si è voluto fare maggiore chiarezza in merito ad alcune denunce fatte dai suoi protagonisti nei confronti dei loro compagni di viaggio.

Per molto tempo, infatti, si è parlato della possibilità, anzi sarebbe meglio dire certezza, che i loro scontri si fossero spostati dal piccolo schermo degli italiani ai tribunali. A quale episodio ci riferiamo? I lettori più attenti si ricorderanno bene che Raffaella Fico non aveva affatto gradito il modo di congedarla utilizzato da Soleil Sorge che l’aveva chiamata bitch. Un termine che in inglese vuol dire sia stronz* ma anche una donna dai facili costumi.

E’ bene precisare però che questo termine viene utilizzato come slang nella lingua americana e non sta a significare una vera e propria offesa, ma alla Fico non è andata giù ed ha dichiarato di aver denunciato Soleil dopo il Grande Fratello Vip, ma com’è continuata la guerra tra le due?

Soleil Sorge rompe il silenzio sulla denuncia di Raffaella Fico dopo il Grande Fratello Vip

Soleil Sorge, dopo la recente confessione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe dopo il GF Vip, è stata ospite di Casa Chi dove ha scelto di rompere il silenzio in merito alla denuncia che avrebbe ricevuto da parte di Raffaella Fico. Denuncia che lei stessa aveva confermato e che aveva fatto storcere il naso alla moglie di Paolo Bonolis, che l’aveva invitata a rivolgersi ai legali per cose più serie e facendole notare che lei stessa aveva utilizzato l’appellativo che l’aveva infastidita sui social.

Tutto è bene però quello che finisce bene, infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante il corso dell’intervista ha ammesso di non aver ricevuto alcuna denuncia e che i suoi avvocati sono tranquillissimi perchè non l’hanno informata di nulla. Raffaella Fico non ha denunciato Soleil Sorge e questo lascia dedurre che probabilmente con il corso delle settimane ha cambiato idea sul da farsi o che proprio le parole dell’opinionista l’abbiano aiutata a riflettere sul da farsi.

Soleil Sorge dopo il GF Vip, tra l’altro, sembra essere più concentrata che mai sulla sua carriera. Tant’è che è stata scelta da Barbara d’Urso come opinionista de La Pupa e il Secchione Show insieme a Federico Lauri e Antonella Elia.