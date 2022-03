Gaffe clamorosa prima dell’Isola dei Famosi: spunta la foto segreta

Un curioso errore potrebbe portare alla creazione di un pasticcio con tantissimi spoiler per il pubblico de L’Isola dei Famosi

Una “gaffe”, un piccolo pasticcio che può in qualche modo rovinare la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Infatti è accaduto qualcosa che ha rovinato i piani della produzione: un vero e proprio spoiler che ha messo in imbarazzo tutti. Ma di cosa si tratta? In pratica è uscita per sbaglio la foto di una “naufraga” (una concorrente ufficiale) del programma che inizierà lunedì.

Ma di chi si tratta? Chiariamo che non è una delle concorrenti del cast ufficiale già annunciato, ma una possibile “new entry” pronta a sbarcare alla prossima occasione, o magari a subentrare in caso di qualche ritiro. Di certo, è uscita la foto col suo volto e il suo nome. Parliamo di Patrizia Bonetti, che è una ex del Grande Fratello Vip. Si tratta di un personaggio piuttosto vulcanico, che in passato ha già fatto parlare spesso di sé. Una personalità forte, che a sensazione sembra quella giusta per portare “scompiglio” a Isola già iniziata.

Isola dei Famosi, a sorpresa spunta un incredibile “spoiler”

Ecco perché l’indizio è clamorosamente evidente: prima o poi vedremo anche lei tra le concorrenti, e chissà se non proprio nella prima puntata. In ogni caso la sua foto rimossa subito, segno che l’errore non solo è stato fatto, ma anche che è stato opportuno porci rimedio subito. Ora bisogna solo capire quando entrerà questa concorrente, difficile che ciò accada nella prima puntata: molto più probabile, invece, un suo ingresso a reality in corso. Magari a partire dalla seconda o terza settimana.

Abbiamo parlato di concorrenti “ufficiosi”, ma ci sono quelli ufficiali, per i quali non c’è bisogno di spoiler. Roberta Morise, Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, i Cugini di Campagna, Antonio Zequila, Estefania Barnal, Ilona Staller, Blind, Nicolas Vaporidis, Marco Melandri, Roger Balduino, Jovana Djorkevic, Floriana Secondi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.