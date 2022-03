Chiara Ferragni e il messaggio da brividi per Fedez

Chiara Ferragni, dopo l’annuncio totalmente inaspettato di suo marito Fedez, ha scelto di rompere il silenzio con un messaggio che ha messo i brividi.

Chiara Ferragni in questo momento insieme alla sua famiglia non sta di certo passando un bel periodo. Nelle scorse ore suo marito Fedez ha annunciato sui suoi canali social di aver scoperto di non godere di un’ottima salute. Purtroppo il rapper è stato colpito da qualcosa che lo ha profondamente segnato ed ora dovrà iniziare un percorso per rimettersi in sesto.

Il cantante ha confidato che almeno per il momento non se la sente di voler parlare dell’argomento, ma sicuramente lo farà più avanti in modo tale da poter sensibilizzare tutti coloro che si ritrovano a vivere la sua identica situazione.

In rete, dopo il suo annuncio, non sono mancati i messaggi di supporto tra cui quello di sua moglie Chiara che ha scelto di rompere il silenzio pubblicando un tenero scatto che immortala la famiglia Ferragnez al completo.

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio dopo l’annuncio di Fedez, pubblicando un messaggio che ha messo i brividi ai suoi fedeli sostenitori.

Fedez, l’annuncio strazia i fan: l’intervento di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, dopo che suo marito, che di recente ha dovuto fare i conti con un terribile lutto, ha annunciato di non star passando un bel periodo a causa delle sue condizioni di salute, ha scelto di rompere il silenzio sui social pubblicando un messaggio che mostra tutto il suo amore e il supporto che nutre nei suoi confronti. Un messaggio che sicuramente il rapper avrà apprezzato, in quanto lei è ancora una volta in prima fila per lui:

“L’amore della mia vita ha bisogno un po’ di supporto extra in questi giorni” ha esordito la bionda imprenditrice digitale sul suo profilo Instagram. “Noi ti amiamo ora più che mai amore mio e presto tornerai a stare bene“ ha poi proseguito. “Sempre circondato dall’amore della tua famiglia, dei tuoi amici e da tutte quelle persone che ti amano” ha poi concluso e non sono mancate le reazioni degli utenti della rete di fronte a queste sue parole.

Tra cui anche quelle di noti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo: “Un abbraccio Chiara …è uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez” ha scritto ad esempio Mara Venier su Istagram.

Il messaggio di Chiara Ferragni per Fedez ha emozionato gli utenti della rete che ancora una volta hanno potuto costatare quanto sia forte l’amore e il sentimento che li lega anche in un periodo difficile come questo.