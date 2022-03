Royal Family: i due fratelli in guerra? Ecco tutta la verità

All’interno della Royal Family ci sarebbe una diatriba che coinvolge due fratelli. Come andrà a finire questa storia? Ecco tutti i dettagli di questa vicenda

Altri grattacapi in arrivo per la Regina Elisabetta. Dopo l’addio di Harry e Meghan, le questioni giudiziarie del Principe Andrea, la discussa decisione di permettere a Camilla di diventare regina consorte e i problemi di salute dovuti all’età che avanza, Sua Maestà è alle prese quasi quotidianamente con nuove questioni. Pare che sia impossibile trovare un po’ di pace all’interno della Royal Family.

La corona britannica è stata coinvolta in diversi scandali negli ultimi anni, compreso quello che ha portato alla morte di Diana Spencer, avvenuta il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi. Anche in quel caso, la stampa inglese aveva ipotizzato alcuni complotti nei confronti della Principessa del Popolo, da tempo poco amata dalla famiglia del suo ex marito.

Fino ad arrivare alla ‘Megxit’, l’addio dei Sussex al Regno Unito. Oggi la coppia vive negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Harry e Meghan hanno scelto una lussuosa villa a Montecito, una zona molto frequentata da celebrità statunitensi. Pare che nelle ultime ore sia scoppiato un altro caso e la questione riguarda due fratelli. Scopriamo insieme di chi si tratta e perché la notizia ha fatto scalpore in Inghilterra.

Royal Family: Andrea e Carlo ai ferri corti?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il Principe Andrea avrebbe risolto i suoi problemi giudiziari grazie all’aiuto di suo fratello Carlo. Pare che parte dei 14 milioni di sterline che Andrea dovrà riconoscere a Virginia Giuffre, la donna che lo aveva accusato di violenze sessuali quando era ancora minorenne, usciranno proprio dalle tasche del primo erede al trono di Elisabetta II.

Nonostante l’aiuto di Carlo, sembra che il rapporto tra i due fratelli non sia dei migliori già da anni. I due figli della Regina Elisabetta hanno dodici anni di differenza e sono cresciuti separati. Carlo ha dovuto affrontare da sempre la pressione dell’eredità al trono, Andrea ha sempre vissuto un’esistenza più leggera. Sembra che già in età giovanile esistessero gelosie tra i due, probabilmente alimentate dall’eccesso di severità della regina nei confronti del primogenito.

Nel 2019, Carlo ha dichiarato che Andrea avrebbe sempre voluto sostituirlo e che non avrebbe mai accettato di essere il secondogenito. Il Duca di York non ha mai nutrito alcuna simpatia nemmeno per Harry e William, che lo hanno scavalcato nella linea di successione al trono. L’importanza del Principe Andrea all’interno della Royal Family è andata scemando nel corso degli anni, fino a toccare il punto più basso con lo scandalo legato al caso Epstein, a causa del quale Andrea ha addirittura perso i titoli nobiliari.

E poi c’è sempre la questione dello snellimento della monarchia inglese, da sempre nella mente di Carlo. La privazione delle guardie del corpo private a Beatrice ed Eugenia, avvenuta nel 2011, è soltanto il primo episodio di una lunga lista di tagli effettuati da Carlo. Il timore di Andrea è quello di non essere più presente nelle uscite ufficiali della Royal Family, come è già accaduto nel recente passato.