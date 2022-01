Royal Family: incredibile, rischia di perdere il titolo nobiliare

La notizia arriva direttamente dalla Gran Bretagna: un importante membro della Royal Family starebbe per perdere il titolo nobiliare. Ecco di chi si tratta

Gli scandali all’interno della Royal Family riescono sempre a fare il giro del mondo in pochissime ore. Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi eventi clamorosi, uno su tutti la ‘Megxit’. Quando Harry e Meghan hanno annunciato di voler lasciare il Regno Unito, l’opinione pubblica si è spaccata in due, nonostante all’inizio non si conoscesse nemmeno il motivo di questa storica presa di posizione.

Secondo quanto dichiarato dall’ex attrice statunitense nel corso di un’intervista concessa ad Oprah Winfrey, il motivo sarebbe il razzismo. Pare che a Windsor ci fosse qualcuno che facesse battute sgradevoli sul colore della pelle di Meghan Markle. Oggi i Sussex, dopo una breve parentesi in Canada, vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa si trova nella lussuosa zona di Montecito, dove vivono tante star di Hollywood, ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Ma oggi non vogliamo parlare di Harry e Meghan, che tecnicamente hanno già perso il proprio titolo nobiliare quando hanno deciso di abbandonare l’Inghilterra. C’è un altro membro della Royal Family che rischia la stessa sorte e la notizia sarebbe clamorosa! Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ti potrebbe interessare anche – Test: prosecco o spritz? Scopri la tua vera personalità

Royal Family: il Principe Andrea non sarà più Duca di York?

Le accuse di abusi sessuali che riguardano il Principe Andrea potrebbero avere conseguenze anche al di là dell’ambito giuridico. Andrea è stato accusato da Virginia Giuffre di aver abusato di lei quando era ancora minorenne, nel 2001. All’epoca la Giuffre aveva solo 17 anni. Questa vicenda ha fatto molto scalpore in Inghilterra, anche perché il processo potrebbe portare ad una lunga condanna per il figlio della Regina Elisabetta.

Proprio l’anziana sovrana, per tutelare l’immagine della monarchia inglese, ha deciso che Andrea non potrà più essere presente ad alcun evento pubblico ufficiale. Ma non basta, il principe potrebbe anche non essere più il Duca di York, perdendo dunque un titolo che possiede dal 1986. Lo riportano alcune indiscrezioni provenienti direttamente da Windsor.

Sullo stesso argomento – Royal Family: un importante traguardo per Kate Middleton

Qualora Andrea fosse condannato, la Regina Elisabetta avrebbe deciso di revocargli il titolo di Duca York. E non è tutto: in caso di condanna, il secondogenito della regina perderebbe anche tutti i suoi gradi militari. Oggi Andrea è colonnello di nove reggimenti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’anziana sovrana starebbe provando a nascondere suo figlio dal punto di vista mediatico, risparmiandogli un’esposizione che potrebbe diventare una sorta di gogna.