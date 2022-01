Anticipazioni Beautiful: allucinazioni e tradimenti

Nei giorni che ci aspettano, anche i telespettatori italiani di Beautiful potranno assistere a un risvolto narrativo che ha tenuto banco un anno fa negli Stati Uniti



L’affezionato pubblico della storica soap opera “Beautiful” si deve preparare a un’incredibile serie di colpi di scena. E tanti ne arriveranno nelle prossime settimane, soprattutto in quella che comincerà domani. Del resto, tocca anche al pubblico italiano venire a conoscenza di una serie di incredibili retroscena che il pubblico americano ha già visto un anno fa. Il “delay” tra le puntate americane e quelle italiane è, come sempre, abbastanza cospicuo.

Ecco perché i fans più scatenato preferiscono vedere la soap in inglese per non aspettare così tanto. In ogni caso ci sarà un enorme equivoco, che porterà degli effetti devastanti. Questo perché Liam da molte settimane sta lavorando ai fianchi per mettere in cattiva luce Thomas, spiegando a tutti che lui non è cambiato. Il motivo è che Hope si sta mostrando più fiduciosa e aperta nei suoi confronti rispetto al passato.

Beautiful, un incredibile equivoco genera il caos

Ecco perché Logan si sta convincendo che il Forrester meriti di avere una seconda chance, tanto da accettare il suo pressante invito di andare a cena con lui. Il discorso riguarda Liam, che ha delle buone ragioni per non fidarsi. Il figlio di Ridge è diventato instabile e pericoloso, soprattutto per una sorta di perversione che ha sviluppato nei confronti di Hope, dalla quale è ossessionato.

Si tratta di un manichino che il ragazzo ha costruito, e attorno al quale si scatenerà un grosso equivoco. Liam si preoccuperà perché la cena a casa di Thomas si sta prolungando oltre misura, ma il giovane Spencer non è a conoscenza di un particolare importante. Hope è già andata via, ma vedrà ugualmente Thomas baciarla. La reazione sarà furiosa, ma l’equivoco nasce perché Thomas – in realtà – ha baciato il suo manichino.

