Uomini e Donne, colpaccio di Maria De Filippi: la nuova tronista è Lei

By

Uomini e Donne anticipazioni: accanto a Matteo Ranieri e Luca Salatino arriva la nuova tronista. Maria De Filippi ha scelto Lei!

Maria De Filippi non smette di stupire e, nonostante alla fine della stagione di Uomini e donne mancano poco più di due mesi, ha deciso di animare nuovamente il trono classico con una nuova tronista. Attualmente, i protagonisti del trono classico sono Matteo Ranieri e Luca Salatino. Entrambi i tronisti, però, non sono riusciti ad entusiasmare il pubblico che continua a privilegiare il trono over. Cambierà qualcosa con la nuova tronista?

Chi è, dunque, la nuova tronista di Uomini e Donne? Maria De Filippi ha deciso di puntare su un volto nuovo o ha preferito concedere la possibilità di trovare l’amore in tv ad una ragazza sconosciuta? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne Anticipazioni: ecco chi è la nuova tronista

Nella registrazione di Uomini e Donne del 19 marzo, oltre ad occuparsi dei già protagonisti della trasmissione, Maria De Filippi ha presentato ufficialmente la nuova tronista. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, la prescelta si chiama Veronica. Della nuova tronista, per il momento, non si hanno altri dettagli.

Nel corso della registrazione, dopo aver presentato la nuova tronista, Maria De Filippi si è occupata anche degli altri protagonisti. Come svelano le anticipazioni della pagina “Uominiedonneclassicoeover”, la storia tra Ida Platano che, nelle scorse puntate, è stata la protagonista di una durissima discussione con Tina Cipollari e Alessandro è definitivamente finita.

Nuove conoscenze, invece, per Armando Incarnato che è uscito con Anita e Alessandro. Novità, inoltre, anche per Gemma Galgani. La dama di Torino che ha provato a corteggiare Franco facendogli un massaggio nel corso del quale gli ha fatto una domanda bollente, è uscita proprio con il professore del trono over.

Nella registrazione del 19 marzo, Franco e Gemma, al centro dello studio, hanno raccontato di essere usciti insieme. Sarà scattata la fiamma dell’amore tra la dama di Torino e il cavaliere? Dalla anticipazioni pare che tra i due ci sia stato già il primo bacio. Per scoprire, però, i dettagli dell’appuntamento e la reazione di Tina Cipollari, è necessario aspettare la messa in onda della puntata.

Nel corso della registrazione, poi, non sarebbero mancati i litigi. In particolare, pare che tra Tina e la signora Pinuccia ci sia stata una nuova discussione che avrebbe portato nuovamente Pinuccia a versare qualche lacrima.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, sarebbe stato concesso tempo solo a Matteo Ranieri che è uscito in esterna sia con Federica che con Valeria, le due corteggiatrici a cui appare più interessato.