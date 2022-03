Il misterioso messaggio inviato dalla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha un modo tutto suo di comunicare. Chi è il destinatario del suo ultimo messaggio? E perché l’ha inviato? Ecco tutti i dettagli

La Regina Elisabetta è nota per il suo grande carisma, raramente si è tirata indietro quando era necessario un suo intervento. La sovrana ha sempre parlato chiaro in qualsiasi occasione, rispettando i protocolli ma facendo capire ogni volta quale fosse il suo pensiero. Non era importante se l’interlocutore fosse un capo di stato di un altro paese o un membro della Royal Family britannica.

Negli ultimi anni, Sua Maestà ha perso qualche colpo a causa dell’età. Il ricovero, con conseguente riposo, del 2021 è stato pesante, così come la positività al Covid-19 delle ultime settimane. Nonostante questo, l’anziana sovrana continua a non risparmiarsi. Interviene (spesso da remoto) quando è chiamata in causa e continua a portare avanti la sua agenda come se non dovesse compiere 96 anni il prossimo aprile.

Pare che sia cambiato qualcosa nelle ultime settimane. Elisabetta II ha voluto lanciare diversi messaggi indiretti in queste settimane, alcuni dei quali molto chiari, altri un po’ più misteriosi. In Gran Bretagna ha fatto molto discutere un comportamento da parte di Sua Maestà, dietro il quale potrebbe nascondersi un secondo fine. Per scoprire a chi si rivolge The Queen e qual è il suo messaggio ti basterà scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

I messaggi segreti della Regina Elisabetta

Elisabetta II non si è mai schierata politicamente, a causa del ruolo che ricopre, ma ha spesso inviato messaggi indiretti attraverso abiti, spillette e oggetti messi in primo piano durante alcuni eventi importanti. Dopo aver avuto la notizia della negatività al Covid, l’anziana sovrana ha ricevuto Justin Trudeau, primo ministro canadese. La Regina Elisabetta si è fatta fotografare, visibilmente commossa, davanti ad un grande mazzo di fiori blu e gialli, in onore dell’Ucraina. Il giallo ed il blu, infatti, sono i colori della bandiera ucraina.

Un messaggio chiaro senza necessariamente usare le parole. Lo aveva già fatto nel 2017, quando partecipò all’inaugurazione del Parlamento indossando un cappello blu con fiori gialli. In quel periodo si discuteva sulla ‘Brexit’ e Sua Maestà scelse quei colori perché ricordavano quelli della bandiera dell’Unione Europea. Anche quello era un chiaro messaggio di disappunto per l’esito del referendum, nonostante le smentite di Buckingham Palace.

Il 5 aprile 2020, durante il lockdown dovuto alla pandemia mondiale, Elisabetta II indossò una spilla di turchesi e diamanti, appartenuta in passato a sua nonna Mary. Secondo gli esperti, quella pietra simboleggia la guarigione e l’amore. Le curiosità legate agli interventi della Regina Elisabetta sono molte, alcune avvenute anche nell’ultimo periodo. A Natale è arrivato un toccante omaggio nei confronti del Principe Filippo. In questa occasione, Queen Elizabeth ha indossato una spilla che in precedenza aveva indossato solo in presenza di suo marito. Un modo gentile per ricordarlo dopo la sua scomparsa.