Ex vippona rompe il silenzio: “Ho pianto molto per un’accusa pesante”

La nota vippona è stata tra i protagonisti più popolari della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E stata ospite a Verissimo e ha raccontato curiosi retroscena



È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Arrivata come la vera “vippona” del reality, visto che si tratta di una personalità molto popolare e famosa. Il “boss” della trasmissione, Alfonso Signorini ha fatto di tutto per portarla nel programma e ha avuto ragione.

Lei è diventata in breve tempo un personaggio cardine, e nonostante non fosse esattamente entusiasta di rimanere nella casa, alla fine è restata quasi fino alla fine. Parliamo di Katia Ricciarelli e del grande successo che ha avuto nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex soprano si è raccontata a Verisimo, parlando della sua esperienza nello studio di Silvia Toffanin. “Mi sono divertita molto, perché sono tornata a sentirmi una ragazzina, ma ci sono state anche delle cose che non ho apprezzato”.

La super vippona racconta cosa è successo nella casa del Grande Fratello

La Ricciarelli ha spiegato che la cosa che l’ha ferita di più è l’accusa di razzismo. “Non lo sono affatto, ho ricevuto delle accuse ingiuste, che non posso accettare. Mi ha fatto soffrire questa cosa e ho anche pianto. E’ una parola che non fa parte di me, perché ho viaggiato per tutto il mondo, vedendo molti posti e conoscendo persone diverse”.

Per chi non lo sapesse, le accuse di razzismo sono arrivate per alcuni suoi giudizi verso Lulù Selassié (originaria dell’Etiopia). Katia Ricciarelli l’ha “invitata” a tornare nel suo paese. Poi un giudizio anche sul suo caro amico Alfonso Signorini. “E’ una persona colta e intelligente. Non è vero che ho litigato con lui, perché gli voglio troppo bene. Lui mi è stato vicino nei miei momenti di difficoltà”.

Cari Vipponi… ma quanto ci avete fatto volare in questo #GFVIP? 😂✈️ pic.twitter.com/3H2h3QRvBr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 12, 2022