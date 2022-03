Questo test ha messo in difficoltà tantissime persone. Rifletti bene, risolvi il rompicapo e individua il proprietario del pesce rosso

L’enigma di oggi è ambientato in una città immaginaria. In un quartiere di questa città ci sono cinque case, ognuna di esse ha un colore diverso. In ogni casa vive una persona. Le cinque persone hanno nazionalità diverse. Le cinque persone hanno gusti totalmente differenti: bevono bibite diverse, fumano sigarette di marche diverse e hanno animali domestici diversi.

La persona che abita nella casa gialla fuma Dunhill, quella che vive nella casa di mezzo ama bere del latte e colui che arriva dalla Gran Bretagna vive nella casa rossa. L’uomo che ha un cavallo vive accanto a quello che fuma Dunhill, mentre il norvegese vive nella prima casa. La serra fa parte della casa bianca, mentre l’uomo che è abituato a fumare le Camel preferisce bere birra.

La persona che fuma Marlboro vive accanto all’uomo che ha un gatto, quello nato in Danimarca adora bere il tè. Il norvegese abita accanto alla casa blu, mentre il vicino dell’uomo che fuma le Marlboro beve acqua. L’uomo di origine tedesca fuma le Nazionali, il proprietario della casa verde preferisce il caffè. Lo svedese ha un cane in casa, infine il personaggio che fuma Gauloise ha un uccello.

Il quesito al quale dovrai rispondere è il seguente: chi possiede un pesce rosso? Pensaci bene e, se lo ritieni necessario, segna su un foglio di carta i passaggi più importanti. La soluzione del rompicapo di oggi è davanti ai tuoi occhi, devi soltanto concentrarti e mettere in moto il tuo cervello. Vedrai che presto arriverà l’illuminazione. Mal che vada, ci sono sempre le soluzioni!

La soluzione del test

Il test di oggi non è semplice. Il problema di un rompicapo del genere è riuscire a distinguere i dettagli importanti da quelli inseriti nel testo solo per ingannarti. Ovviamente, il test non ha nessuna validità scientifica. Non è un esperimento e si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Inoltre, riuscire a risolvere un rompicapo al giorno potrebbe portare benefici anche nella tua vita, allenare il cervello è importante.

Qualora non fossi riuscito a trovare una soluzione, non demoralizzarti. Forse hai soltanto bisogno di allenarti di più. Se invece sei qui per scoprire se hai indovinato, ecco la soluzione del test: le informazioni sui cinque proprietari sono davvero tante ma a te interessava soltanto conoscere il proprietario del pesce. Quindi, eliminando tutto ciò che non ti interessa (sigarette, bibite, il colore della casa, il posizionamento dei vari proprietari), avrai a disposizione la tua risposta.

Il proprietario del pesce rosso è il tedesco, perché gli altri animali sono un uccello, un cavallo, un cane ed un gatto. Escludendo gli uomini delle altre quattro nazionalità, resterà per ultimo il tedesco.