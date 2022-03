Test logica: nessuno ha risolto questo quiz in meno di un minuto

In questo test di ragionamento ci sono tre personaggi: gatti, topi e formaggio. Ma i veri protagonisti sono i numeri

Gatti e topi raramente vanno d’accordo. Lo abbiamo imparato già da bambini, guardando alcuni cartoni animati. Se poi c’è anche il formaggio, il quadro è completo! Oggi non vogliamo parlarti di cartoni animati o di animali ma di numeri e matematica. È vero, forse avresti apprezzato di più una foto di un gattino ma ti promettiamo che questo test di logica e ragionamento ti farà divertire moltissimo.

Il test di oggi non ha alcuna validità scientifica e non si basa su alcuna teoria. Stiamo soltanto cercando di rubare qualche minuto alla tua giornata lavorativa, magari facendoti distrarre e allenando la tua mente. Quiz e rompicapo del genere possono essere molto utili per stimolare il nostro cervello, tenendoti sempre sveglio e portando grossi benefici anche nella tua sfera privata.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo un quiz matematico da risolvere. Il problema riguarda topi, gatti e formaggio. Assegnando il valore giusto ad ogni figura, sei capace di trovare il risultato dell’ultima operazione? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Le persone che hanno risolto questo quiz sono poche e lo hanno fatto in pochi secondi. Pensi di essere all’altezza? Sappiamo che si tratta di un’impresa ardua ma dovrai restare concentrato, analizzare tutti i dettagli più importanti e poi scrivere la soluzione su un foglio di carta.

La soluzione del test

Oggi siamo stati un po’ cattivi, ammettiamo che risolvere questo test in pochi secondi non era sicuramente semplice. Chi è riuscito nell’impresa è probabilmente abituato a questi test di logica ed osservazione. Chi, al contrario, non ha dato una risposta o ci ha messo più di un minuto non deve preoccuparsi, il segreto è nell’allenamento. Prova a prendere qualche minuto per risolvere un quiz del genere al giorno, vedrai che in futuro otterrai grandi risultati.

Ecco la soluzione:

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai trovato la soluzione? La risposta è arrivata in pochi secondi o hai perso del tempo prima di avere l’illuminazione?