Il cantante mascherato anticipazioni: Milly Carlucci non demorde e richiama Lui!

Ecco tutti gli Ospiti e le anticipazioni sulla seconda semifinale del Cantante mascherato 3, che andrà in onda questa sera, in prima serata su Rai1

Tutto pronto per un’altra puntata de “Il cantante mascherato”. L’appuntamento è, come sempre, per questa sera su Rai 1. Il venerdì sera si trascorre con Milly Carlucci e le sue mitiche “maschere”, ma stavolta ci sarà un colpo di scena davvero inaspettato e che dovrebbe sorprendere il pubblico. Intanto lo show si avvia verso la conclusione: il successo è stato importante, visto che la trasmissione vince constantemente la gara dell’auditel del venerdì sera.

La media è del 18% di share, sicuramente positiva. Adesso si punta alla finale, che andrà in onda venerdì prossimo (1 aprile) e che chiuderà questa terza edizione. In sostanza la gara tra le maschere canterine piace al pubblico, un po’ meno alla critica. Ma, ovviamente, non è questo che interessa a Milly Carlucci e al suo staff. Come i fan sanno, invece delle sei puntate previste ne è andata in onda anche un’altra.

Il Cantante Mascherato, c’è attesa per una grande sorpresa

La soluzione è stata di dividere la semifinale in due parti, e quindi guadagnare un appuntamento. Come il pubblico ormai sa bene, il momento più emozionante rimane quello dello svelamento della maschera, dopo che i giudici hanno completato l’indagine. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? L’evento sarà il ritorno di un grande ex protagonista dello show e di uno dei più noti cantanti della storia italiana.

Si tratta di Al Bano, che tornerà per duettare con una delle maschere e creare un bel momento di spettacolo. Non ci sarà solo lui, perché a fare coppia con una delle maschere ci sarà anche Gigi D’Alessio. Ci sarà ancora spazio per Arisa, che toglierà per un attimo i panni di giudice per vestire quelli di cantante. L’artista lucana è giurata assieme a Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.