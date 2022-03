By

Ormai non ci sono dubbi, per quanto criticato il GF Vip di quest’anno con personaggi come Manila e Soleil, ha raggiunto certi risultati di share di cui ancora si vedono i frutti. La verità è dietro un angolo, e sono proprio le gieffine a confessare tutto quello che c’è da sapere.

Intrighi e dettagli inediti saltano fuori, perché l’obiettivo è ancora quello di intrattenere! Il GF Vip non ha limiti, è ancora in cima alla fama! Questo accade perché i vipponi di quest’anno sono stati bravissimi ad innescare dinamiche di ogni tipo in maniera del tutto repentina, adattandosi ai ritmi televisivi. Infatti, le stesse Manila e Soleil sono state le protagoniste di un’amicizia tanto vera quanto tormentata. Adesso, raccontano quello che non è mai stato detto.

Amiche o nemiche? Diciamo che queste due, Manila Nazzaro e Soleil Sorge al GF Vip sono passate dall’essere insieme per la pelle, a non tollerarsi più. Se ne sono dette davvero di ogni, forse per la gelosia nei confronti di Delia Duran?

Tutto è nato dalla disponibilità posta da parte dell’ex Miss Italia nei confronti della nemica della Stasi nel Belli-gate, oppure è stata solo questione di tattica? Diciamo che tra strategia e chimica artistica, è stato difficile stare dietro a tutte le dinamiche.

Oggi, dopo la fine del programma, molte situazioni hanno raggiunto una conclusione, e anche questa ha finalmente chiarito i rapporti in corso.

GF Vip: Manila e Solei, nemiche o amiche?

Che il reality più controverso di sempre ne abbia raccontate di cotte di crude è certo, ma è anche nel post Grande Fratello Vip che ne succedono delle altre. La nostra Stasi è protagonista di un duro faccia a faccia a La Pupa e il secchione, il format che adesso ha preso le redini di Canale 5 in prima serata. Così, tra una rivelazione e l’altra, non potevamo non condividere quella che riguarda quest’ultima, e la sua coinquilina, Manila.

Le Instagram stories parlano più di qualsiasi altra cosa. Cosa stanno facendo? E’ proprio sulla situazione in questione che scherzano insieme, dimostrando che il clima di distensione è quello che è stato raggiunto. Ridono e scherzano perché stanno, aggiungono “come sempre”, aspettando un altra gieffina che finisca di prepararsi. Di chi si tratta?

Di Sophie Codegoni! Infatti, queste tre hanno da sempre avuto un rapporto particolare, fatto di alti e bassi, ma soprattutto di grandi emozioni. Si stanno preparando per partecipare alla registrazione della prossima puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Insomma, è più che evidente che le due siano delle grandi amiche. Specialmente perché le parole di Manila rivelano proprio che non stanno a sentire le critiche della gente. Infatti afferma: “Parlate, parlate… non si rinnega nulla!”

Si riferisce a qualcuno in particolare? In ogni caso, le parole sono seguite da baci e abbracci. Diciamo che un po’ di positività ci vuole per Soleil, visto che ha ricevuto una bella stoccata dall’ultima puntata del format di Canale 5.

Le novità non mancano mai per il pubblico a casa, per altri aggiornamenti restiamo sintonizzati, ne avremo delle belle.