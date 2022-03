Mila Suarez esplode contro Soleil Sorge, l’affondo è durissimo: c’entra Alex Belli

Mila Suarez a La Pupa e il Secchione non le manda di certo a dire. Il suo affondo contro Soleil Sorge ha infiammato gli utenti della rete con il suo riferimento ad Alex Belli.

Mila Suarez è stata scelta da Barbara d’Urso per essere una delle concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La bella modella marocchina era però già nota al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver partecipato non solo al Grande Fratello, proprio quello della d’Urso, ma anche per aver avuto una relazione con Alex Belli, protagonista indiscusso dell’ultima edizione del reality show di canale 5.

Mila, durante il corso della puntata, come tutti gli altri concorrenti, ha dovuto fare i conti con il severo giudizio della giuria, che vanta membri come Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Proprio con quest’ultima, durante il corso della diretta di ieri sera, c’è stato un acceso botta e risposta e non poteva di certo mancare un riferimento all’ex stella di Centrovetrine, considerato che ha fatto parte della vita di entrambe.

Soleil Sorge mette a tacere Mila Suarez: lei non ci sta e sbotta così

Mila Suarez, durante il corso di questa prima settimana a La Pupa e il Secchione, non si è stata di certo con le mani in mano in quanto in più di un’occasione si è lasciata andare ad alcune provocazioni nei confronti del suo secchione Mirko Cangitano, impegnato con Guenda Goria, ma lui è rimasto fermo nella posizione e fedele alla sua compagna con cui ha già fatto una promessa di matrimonio.

Soleil Sorge, che ha avuto modo di poter incontrare Lulù dopo il GF Vip, non ha apprezzato il suo atteggiamento e lo ha stroncato, nonostante abbia affermato che non abbia fatto nulla di male, ma non le sono piaciute le modalità in cui il tutto è stato svolto e per questo le ha dato 0. La Suarez non ha affatto apprezzato e ha replicato affermando che il suo parare non conta in quanto avrebbero avuto lo stesso atteggiamento, facendo riferimento all’esperienza di lei al GF Vip.

“Non paragonarti a me, sono io qui che giudico“ ha commentato Soleil, ma Mila ha subito rincalzato la dose tranquillizzando Guenda Goria dicendole che a lei gli uomini sposati non interessano, lanciando l’ennesima frecciata alla sua “rivale” per l’amicizia speciale con Alex Belli.