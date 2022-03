All’Isola dei Famosi è già scoppiata la passione? Bomba sganciata a Mattino5

Durante Mattino Cinque si è parlato molto di una concorrente dell’isola dei famosi, sulla quale Lory Del Santo ha scagliato un attacco piuttosto pungente

L’Isola dei Famosi è appena cominciata e subito sono partite le prime voci di gossip, e addirittura di ardenti passioni nate in Honduras a pochissimi giorni dal via. Se ne è parlato a Mattino Cinque, dove l’oggetto delle attenzioni è stato Estefania Bernal, una delle concorrenti più affascinanti.

Non a caso la ragazza è entrata subito nel mirino della solita Lory Del Santo, che non ha mancato di punzecchiarla immediatamente: “La bellezza sfiorisce presto…” l’ha subito avvisata. Di questa battuta se ne è parlato a Mattino 5, dove la conduttrice Federica Panicucci ha confessato di adorare l’ex soubrette di Drive In. Ma cosa sta succedendo? Il discorso è che la bella Bernal sta provando a fare breccia nel cuore di Marco Cucolo. Attenzione, però, perchè non tutti sono convinti di questa liason.

Isola dei famosi, scatta subito la passione? Il punto a poche ore dal via

“Non confermo, anzi non credo – ha detto Andrea Franco Alajmo – a Estefania piace un’altra persona”. E secondo l’opinionista costui sarebbe Roger Balduino. Una situazione che ha incuriosito molto Federica Panicucci, che ha provato a vederci chiaro e a capire di più la situazione. In ogni caso è evidente che la Bernal cattura le attenzioni di tutti, il suo fascino non è da poco.

Ma anche il modello brasiliano Roger ha il suo perché… e non a caso sempre Alajmo ha confermato: “Certo che ci sono già diversi “filarini” tra i concorrenti…”. La prima coppia sotto osservazione è quella tra Estefania e Roger. Vedremo cosa succederà… almeno fin quando avranno le forze.

Che emozione!

Il diario del giorno 1 dei nostri naufraghi ❤️ #Isola https://t.co/gYykzEJTJ7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 22, 2022