Fedez e la malattia: arriva l’indiscrezione. Il web è col fiato sospeso

Fedez, il famoso cantante marito di Chiara Ferragni, aveva da poco annunciato sui social di star attraversando un momento difficile per via di un problema di salute. Solo adesso esce un’indiscrezione

Fedez ci aveva lasciato soltanto ieri con il fiato sospeso, condividendo un post sibillino, nel quale diceva che oggi sarebbe stata per lui una giornata molto importante per il problema di salute scoperto da poco.

Federico aveva infatti confidato al popolo del web, con una serie di stories in lacrime, quanto i medici gli avevano riscontrato: il cantante non era sceso nei dettagli nelle stories, con la promessa di farlo però non appena ne avrebbe avuto la forza, ma aveva parlato solo di un problema di salute ‘preso in tempo’.

In molti in questi giorni stanno lanciando ipotesi su cosa possa avere il marito di Chiara Ferragni, ma soltanto lui, quando se la sentirà, potrà svelare di cosa veramente si tratti.

Intanto Chiara, poche ore dopo l’annuncio del marito, aveva scritto un dolce messaggio sui Social.

Fedez e la malattia, arriva l’indiscrezione dai media

Pochi minuti fa sono state diverse agenzie, tra cui AdnKronos, a lanciare la bomba su Fedez, aumentando ancora di più l’apprensione che circola tra il pubblico.

Non è dato sapere quale sia il problema di salute reale, ma stando alle agenzie, Fedez ieri sarebbe arrivato al San Raffaele di Milano, dove sarebbe operato, e nel quale, sempre stando alle agenzie di stampa, dovrebbe rimanere sino al recupero post-operatorio.

Al momento sui social di Chiara e Federico non c’è stata nessuna conferma o smentita, nessuno dei due nelle ultime ore ha condiviso stories con i propri follower, a dimostrazione forse del fatto che i due sono presi in tutt’altri pensieri in questo momento.

Probabilmente dai due una dichiarazione arriverà solo a cose fatte, quando veramente potranno condividere la gioia del risultato con tutti noi.

Noi di Instanews ci stringiamo attorno alla loro famiglia facendo un enorme in bocca al lupo al nostro Fede!