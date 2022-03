Ultima Fermata, i segreti delle coppie vengono finalmente a galla

“Ultima fermata”, Simona Ventura tra le coppie in crisi. Questa in prima serata su Canale 5 debutta il nuovo programma. Le anticipazioni

Ci siamo, finalmente. Questa sera (ore 21.40 Canale 5) si toglierà il velo a una delle trasmissioni più “misteriose” di questa stagione televisiva. Parte “Ultima Fermata“, il nuovo dating show “firmato” da Maria De Filippi. Si tratta di una produzione “Fascino Pgt” per Mediaset: si tratta, appunto, della casa di produzione della popolare conduttrice. Alla conduzione c’è Simona Ventura, e a poche ore dalla prima puntata (si tratta ovviamente di una registrazione) si sa ancora poco del programma. Gli spot che sono in programmazione da diversi giorni hanno dato un’idea dei temi trattati e di alcuni snodi centrali, ma restano ancora tanti altri aspetti “avvolti nel mistero”.

Simona Ventura, questo sembra ormai certo, sarà anche la voce narrante delle storie che saranno raccontate. Ma quali? Si parla di coppie in crisi, un po’ lo stesso concetto di Temptation Island. Ma stavolta senza “terzi” che si intromettono nella coppia. In sostanza i partecipanti dovranno mettere a confronto i loro problemi e cercare di risolverli. Uno dei “temi” è che di volta in volta dovranno decidere se affrontare il particolare o problema o decidere di non affrontarlo “bypassando” e rimandando a un altro momento.

Il tutto funzionerà con un confronto tra le coppie faccia a faccia e un pulsante dove c’è la scelta se affrontare o meno il problema. A parlare del suo nuovo show è Simona Ventura, che attraverso i canali ufficiali ha detto: “I problemi di una coppia possono essere molteplici. Tra questi la mancanza di dialogo, la voglia non condivisa di avere un figlio o semplicemente dimenticarsi perché ci si è scelti. Spesso – ha detto la Ventura – lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma a volte è meglio fermarsi e con l’aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa bisogna fare per risolverli”. Ci sono anche i nomi delle prime tre coppie che parteciperanno a questo debutto.

La prima è quella formata da Stefania e Maurizio, che sono sposati da quattro anni. Lei vorrebbe un figlio, ma lui nin è d’accordo. Poi ci sono Valentina e Samuel: loro sono sposati da sei anni, e il loro matrimonio è andato in crisi perché lei ha conosciuto un’altra persona. Ha anche chiesto il divorzio, ma lui vuole fare di tutto per recuperare il loro matrimonio. E poi ci sono Adriana e Jonathan: anche loro stanno insieme da quattro anni. Nel loro caso non sono noti i motivi della loro crisi.