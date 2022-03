Floriana Secondi, dall’Isola dei famosi al triste dramma dal passato

Passano gli anni, ma la stelle del Grande Fratello non si dimenticano! Floriana Secondi nello specifico è stata la vincitrice della terza edizione del reality più controverso di sempre. Così, con il passare del tempo, torna di nuovo in tv, ma ha un importante messaggio da condividere.

Sapere che una donna con un carattere come il suo possa aver vissuto un dramma di una certa entità, sconvolge. Il punto è dato dal fatto che Floriana Secondi non è mai stata seconda a nessuno, né tanto meno un personaggio con la paura di affermare ciò che pensa. Dopo anni si torna a parlare di lei, e la ragione è una questione molto delicata, la quale merita di essere affrontata con la giusta delicatezza.

Tornano i vecchi vipponi, e non possiamo non parlare di Floriana Secondi! Coraggiosa, forte e senza peli sulla lingua, è stata una vincitrice del Grande Fratello molto amata dal pubblico a casa. E’ chiaro che avere dei personaggi come lei, non può che essere apprezzato dai telespettatori che vogliono gente con carattere e con dei valori. Con i suoi modi romanacci, è stata una concorrente indimenticabile!

E’ questo è evidente perché dal lontano 2003 si continua a parlare di lei. Purtroppo, il motivo non è per niente positivo, anzi si tratta di un dramma profondo. Tratteremo la tematica e quanto lei stessa ha confessato.

Ecco le parole dell’ex gieffina, la più romana di sempre, sono toccanti.

Floriana Secondi racconta la verità sul dramma

Diciamo che di dolori ne stiamo sentendo troppi per ora. L’ex gieffina è anche una delle concorrenti dell’Isola dei famosi ed è protagonista di alcuni recentissimi screzi, e qui non perde tempo a far parlare di sé anche in un’isola tropicale! Insomma, tra le chiacchiere, bisogna ricordare che è una donna forte che ne ha passate tante, una di queste è terribile, perché oltre al danno, arriva la beffa inaspettata da parte di chi doveva starle accanto.

La donna ha una relazione con Mirko Fantini, ma finisce presto, tanto che diventa il suo ex marito nonostante il figlio, Domiziano, nato nel 2008. Così, dopo questo primo importante cambiamento delle sua vita, oltre alla vittoria già avvenuta del Grande Fratello, arrivano altre novità. Partecipa ad un altro reality, La Fattoria, e la vita prosegue.

Tanto che si fidanza con Daniele Pompili, con il quale condivide uno spiacevolissimo evento nel 2012: un aborto. Non è stato il primo avuto, già in passato ne aveva vissuto un altro molto doloroso e con emorragie, ma questo è stato diverso, sia per come sono andati i fatti durante, che dopo. Racconta:

“Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite. In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine.”

La tragedia continua quando Daniele interrompe con lei la relazione, andando anche a raccontare che in realtà loro due non erano proprio fidanzati, ma che avevano vissuto qualche incontro intimo.

Le affermazioni non sono piaciute per niente a Floriana, la quale non riesce a credere come una persona che dicesse di “amarla” potesse sfruttare la sua notorietà in tal modo. Così, racconta tutto e non si nasconde dietro un dito. Di certo, sappiamo proprio che non le piace non dire ciò che pensa, ricordiamo lo scontro con Giovanni Ciacci.

Senza timore di essere sé stessa, la ritroviamo all’Isola dei Famosi. Riuscirà a prendersi la sua rivincita? Anche se non dovesse vincere, possiamo affermare senza dubbio che si tratta di una concorrente da cui dobbiamo aspettarci tante sorprese.