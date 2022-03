Isola dei Famosi daytime 22/3/22, primi screzi tra i naufraghi: la verità viene subito a galla

L’Isola dei Famosi è iniziata soltanto da poche ore, ma i naufraghi di Ilary Blasi non se le mandano di certo a dire.

L’Isola dei Famosi è tornata sul piccolo schermo degli italiani e per il secondo anno consecutivo troviamo Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa.

La moglie di Francesco Totti non è da sola in quest’esperienza, in quanto ad affiancarla è tornato Alvin nel ruolo di inviato ed oggi è pronto ad aggiornare i fedeli telespettatori dello show su quanto accaduto durante queste prime ore che i naufraghi sono approdati in Honduras.

Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, i concorrenti non gareggiano da soli ma in coppia. Alcune coppie sono state formate prima dell’inizio di quest’avventura, mentre altre (come Antonio Zequila e Floriana Secondi) si sono formate durante il corso della diretta. Quelle già formate hanno però avuto modo di potersi sfidare nella prova leader e a vincere sono stati Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo, ma attenzione perché il daytime dell’Isola dei Famosi non finisce di certo qui.

Floriana Secondi non le manda a dire all’Isola dei Famosi

In puntata, subito dopo la gaffe in diretta di Illona Staller, due concorrenti devono vivere quest’esperienza in separata sede. Stiamo parlando di Roger e Jovana, che vivono questa prima parte della loro esperienza in separata sede rispetto al gruppo.

Il gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi non se la sta di certo passando meglio. Non mancano i primi screzi, in quanto Floriana Secondi ci ha subito tenuto a sottolineare quanto lei si sia subito data da fare per il gruppo a discapito di altri concorrenti che si sarebbero un po’ adagiati.

“Fortunatamente si sono subito mostrati per quelli che sono” ha commentato a brucia pelo Carmen Di Pietro, che ha scelto di prendere parte a questa esperienza insieme a suo figlio Alessandro.

Jeremias e Gustavo, invece, hanno subito messo in chiaro che vogliono vincere ma in maniera onesta e leale e per questo motivo scelgono di condividere il fuoco insieme ai loro compagni di viaggio, ma questo è soltanto l’inizio e le dinamiche non mancheranno anche con l’arrivo degli altri concorrenti che approderanno in Honduras durante l’appuntamento di giovedì sera.