Uomini e Donne puntata 22/3/22, è finita prima di iniziare: sonora batosta per il cavaliere

Uomini e Donne non ha portato tantissima fortuna al cavaliere. Il suo percorso è finito prima ancora di iniziare: l’errore è stato fatale.

Uomini e Donne oggi non inizia nel migliore dei modi. La conoscenza tra Ida e Alessandro sembra essere arrivata al capolinea. La dama abbandona lo studio distrutta e Maria dopo poco chiama a recuperarla e notando una certa tristezza dipinta sul suo volto sceglie di fare qualcosa che non aveva mai fatto prima.

La conduttrice chiama in studio Umberto, ballerino di Amici 21, chiedendogli se potevano fare un ballo insieme affinché potesse riprendersi. I due iniziano a danzare e sul volto di lei c’è finalmente un sorriso. Purtroppo però questo dura poco perché la delusione per come sono andate le cose con il cavaliere è davvero tanta, ma attenzione perché l’appuntamento di Uomini e Donne di oggi non è di certo finito qui.

Uomini e Donne: l’ingresso del nuovo cavaliere finisce male

In studio Maria fa arrivare due cavalieri, uno di questi è interessato a Stefania ma invece di presentarsi e spiegare chi è e cosa fa nella vita si avvicina a Luciano, il signore venuto da C’è posta per te, affermando che vuole divertirsi insieme a lui scatenandosi sul ballo. La dama non apprezza e sceglie di eliminarlo. Nessuna delle altre donne è interessata a lui e si conclude qui il suo brevissimo percorso.

Maria chiama Armando Incarnato. Di fronte a lui ci sono due dame. La prima frequentava Diego e non se la sente di andare avanti perché pensa ancora a lui, mentre la seconda non si fida. Armando prova a farla ragionare, confidando che secondo lui il suo collega non ha mai avuto un reale interesse nei suoi confronti. Diego non reagisce bene e lo invita a pensare al suo percorso e non al suo.

Tina Cipollari, che ieri ha mostrato un filmato compromettente su una dama del Trono Over di Uomini e Donne, incita Diego a farsi rispettare dalle accuse rivolte dal suo acerrimo nemico e Maria la invita, sorridendo, a non fomentare la lite tra i due considerando i loro caratteri fumantini.