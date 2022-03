Test del corpo: scegli la tua parte preferita e scoprirai chi sei davvero

La parte del tuo corpo che preferisci rivela chi sei veramente. Divertiti con noi e scopri la tua vera indole con questo test!

La domanda che ti poniamo oggi è un po’ bizzarra, ma ti aiuterà nello scoprirti: quale parte del corpo è fondamentale per la tua sopravvivenza?

Rifletti e rispondi.

Con il test del corpo riuscirai a comprenderti più facilmente. Ti mettiamo di fronte ad alcune possibilità e tu devi scegliere in base alla risposta che hai dato alla domanda precedentemente posta.

Iniziamo a scoprirci!

Test del corpo: dimmi la tua parte preferita e scopri la tua personalità

In questo test del corpo ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Scegli la parte che ti sembra più utile per la sopravvivenza umana e scopri chi sei veramente.

Rivelati e conosciti con noi!

1) Muscoli

Tu sei una persona che ha bisogno di apparire forte e potente per sentirsi bene con sé stessa.

In base a ciò, hai anche un carattere molto duro ed è dato dal tuo passato che ti ha portato a costruirti una corazza indistruttibile.

Impegno e potere sono le parole che guidano la tua esistenza.

Cerca, però, anche di lasciare andare il tuo lato sentimentale. Va bene riuscire a stare bene anche da soli, ma ricordati che con l’amore, l’amicizia, la famiglia e la condivisione, la felicità sarà ancora di più.

2) Scheletro

Sei una persona che ricerca la stabilità ovunque tu vada. Devi avere sempre tutto sotto controllo e lasciati dire che sei una vera e propria perfezionista.

Il solo pensiero di non seguire le regole, ti fa venire i brividi, ma ciò ti porta anche a non essere mai completamente te stessa.

La vita non può sempre essere controllata e costruita a tua immagina e somiglianza. Gli imprevisti fanno parte della tua routine e devi riuscire a prendere anche questi. Lasciati andare e ricordati di rimanere sempre te stessa.

3) Apparato nervoso

Se questa è la tua scelta, allora tu sei inevitabilmente una persona che segue sempre il cervello.

Sei sveglia e non ti sfugge mai niente. Ami imparare, anche perché hai un’ottima memoria, e sei incredibilmente curiosa.

Il tuo tallone d’Achille è il fatto che spesso vedi il bicchiere mezzo vuoto. Ricordati che tu vali e che una giornata nera, non vuol dire una brutta vita.

Esistono mille sfaccettature di qualsiasi cosa e tu focalizzati su quelle che ti danno gioia.

4) Apparato circolatorio

Tu sei una persona che vive per le emozioni. Impazzisci per l’amore e per tutti i sentimenti legati a ciò.

In tutto ciò che fai, metti passione, dedizione e, ovviamente, amore.

Va bene rincorrere il proprio cuore, ma non scordarti di te. Sii generoso, ma ricordati che devi dare delle attenzioni anche a te stessa. Prenditi del tempo per dedicarti solo a te e vedrai che i tuoi amici ti apprezzeranno ancora di più.

5) Apparato digestivo

Se questa è la tua scelta, allora sei una persona che ama prendersi cura di sé stessa. Ami gli agi della vita, soprattutto se aiutano il tuo benessere e la tua salute.

Occhio però, perché finisci per risultare ed essere egoista. Pensi un po’ troppo al tuo bene, senza valutare gli altri.

Ascolta chi ti circonda, perché sicuramente vorranno sempre il tuo bene. Apriti un po’ di più e confidati; solo così maturerai e ti sentirai finalmente amato