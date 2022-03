Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la verità della figlia Aurora

Canzoni, palcoscenici e programmi televisivi, cosa manca alla figlia di Eros e Michelle? Aurora Ramazzotti è senza dubbio una delle giovani vip più in voga del momento. Ironica e spontanea, anche lei ha qualcosa da dire sul suo passato, o meglio su ciò che ha a che fare con i suoi genitori.

Essere famosi è un grande vantaggio, specialmente quando si vogliono lanciare messaggi di un certo spessore. Sfruttare la propria visibilità e notorietà per fare del bene è ammirevole, ma possiamo confermare che non è sempre così facile. L’altra faccia della medaglia è raccontata da Aurora Ramazzotti. Infatti, dopo tanti rumors sui suoi genitori, decide di dire la sua, sconvolgendo tutti coloro che la seguono da sempre.

Sincera, diretta e trasparente, sono tante le qualità che contraddistinguono questa ragazza. Aurora Ramazzotti è unica nel suo genere, anche perché tra una risata ed una presa in giro, riesce sempre a lanciare dei messaggi in quello che fa. Dalla sensibilizzazione della body positivity a problemi dermatologici come l’acne, è un punto di riferimento per i giovani.

Il suo modo di essere però nasconde anche dei lati inediti del suo carattere. Si tratta della tristezza provata per alcuni eventi del passato che si riflettono tutt’oggi, e per i quali ha deciso di togliere ogni dubbio.

Le parole dell’influencer sconvolgono, ma d’altronde era proprio ciò che i fan aspettavano di sentire da un po’.

Aurora Ramazzotti racconta tutta la verità

La caratteristica più bella che contraddistingue Aurora è proprio il suo essere sincera. Infatti, in seguito a delle pesanti critiche risponde a tono, l’obiettivo è quello di dire sempre ciò che pensa, senza lasciarsi intimidire dalle critiche. Ebbene, tra i tanti rumors si è parlato anche di un ritorno di fiamma dei genitori. Ecco le sue parole in merito a quanto detto, e anche un grande retroscena per quanto riguarda l’ex di Michelle Hunziker.

Correvano gli anni Novanta quando la figlia di Eros e Michelle era una delle bimbe più invidiate. Primogenita della showgirl e del cantautore, si prospettava una vita fatta di sola felicità, ma il corso della storia ha preso un esito differente: mamma e papà divorziano. Incassa il colpo, e oggi da giovane adulta matura, confessa quanto pensa in merito al rapporto dei suoi genitori e del loro futuro.

Ospite di Francesca Fagnani al reality Belve, si mette a nudo, ed afferma queste parole:

“Non ho mai fatto il tifo, non me li ricordo neanche insieme. Li trovo meravigliosi ma per come li conosco io sono incompatibili completamente e si esaurirebbero a vicenda. Quindi io spero con tutta me stessa che non succeda.”

Chiara, diretta e concisa, perché dovrebbe essere ipocrita? Afferma una verità nuda e cruda, perché le favole ormai si sa che sono soltanto una bella illusione. Ama i genitori, ed anche il rapporto di rispetto e fiducia che hanno tra loro, ma insieme non ce li vede proprio, specialmente dopo la rottura con Tomaso Trussardi, del quale afferma:

“Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo, si è fatto carico delle cose che nessuno ti da gli strumenti per gestire. Non sento che il nostro rapporto è compromesso. Siamo persone diverse, abbiamo idee diverse ma io gli voglio molto bene.”

Con il garbo e l’educazione che la contraddistingue, leva ogni dubbio proprio su tutte quelle situazioni spinose che più tra tutte la attanagliavano al momento. Inoltre, non è la prima volta che rivela tutto, basta ricorda a quando in diretta ha smascherato Michelle Hunziker.

Insomma, è una ragazza con un grande futuro davanti. Il talento e la voglia di fare non mancano. Augurando il meglio ad Aurora, non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla famiglia più cliccata del momento.