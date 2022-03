Studio Battaglia anticipazioni: un’amara verità per le sorelle

Martedì 22 marzo, in prima serata, prosegue su Rai 1 la fiction Studio Battaglia. Arrivano le prime anticipazioni e la trama della serie

Arriva la seconda puntata di “Studio Battaglia”, la nuova fiction a stampo legal in onda ogni martedì su Rai 1. Si tratta di una serie tv “al femminile” incentrata su un grosso studio legale. Le anticipazioni e la trama della serie ci rivelano qualcosa di ciò che gli spettatori vedranno questa sera. La vicenda racconterà di Anna e Massimo, che nell’affrontare a un complicato caso di una donna che vuole diventare mamma.

Per questo ha deciso di farsi impiantare gli embrioni congelati e fecondati dal suo ex marito. Sarà questa la prima storia sulla quale ruoterà la puntata di stasera, che come sempre sarà incentrata su due episodi. Un’altra vicenda riguarda Anna e Massimo, che nell’affrontare il loro passato si trovano a dover mettersi al lavoro su questo caso particolare. Una donna che vuole diventare mamma a tutti i costi, ma che dovrà superare degli ostacoli molto alti.

Studio Battaglia, due spinosi casi nella seconda puntata della fiction di Rai 1

Intanto le sorelle Battaglia vengono a sapere che il padre Giorgio, in realtà, non avrebbe mai voluto abbandonarle. Questo a Carla fa molto male, in quanto si rende conto di aver vissuto una vita all’insegna delle bugie. Un altro problema arriva nello studio, visto che un attacco hacker farà venire fuori una lista di nomi. Si tratta di persone iscritte a un sito web per incontri extraconiugali, un tema quindi piuttosto scomodo e pericolose.

Da questo elenco verrà fuori la vicenda di una donna, una parlamentare, che si rende conto che suo marito (anche lui parlamentare, col ruolo di senatore) la tradisce. Per questo vuole lasciarlo e si avvieranno delle procedure legali basate su delle prove. E infine si parla anche di Viola: lei viaggia spedita verso il matrimonio, ma c’è qualcosa che non va. Possibile che stia avendo qualche ripensamento? Lo scopriranno i telespettatori questa sera.