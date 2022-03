Rompicapo visivo: quanti gufi, ma dove si nasconde il gatto?

Provare sfide giornaliere è un ottimo modo per testare le proprie capacità. Perché non provi questo rompicapo che ha a che fare con dei simpaticissimi gufi e un furbissimo gatto? Si tratta di un enigma con un tempo prestabilito. Dovrai risolverlo in meno di un minuto, la ragione? Il gatto potrebbe mangiarsi i gufi!

Che dire? Siamo pronti ad intraprendere una nuova sfida. Il rompicapo dei gufi e del gatto è solo uno dei tanti giochini con i quali ci siamo misurati. Senza dubbio quello di oggi ha a che fare con le tue abilità visive, ma non solo. Dovrai essere in grado di risolverlo nel minor tempo possibile. Come sempre alla fine dell’articolo ti darò la soluzione, ma è chiaro che se non ce la farai da solo, l’avrò vinta io!

La bellezza dei rompicapo sta proprio nel fatto che permettono di mettere in gioco al 100% le nostre abilità! Che si tratti di intelligenza o furbizia, poco importa. Quello che conta è essere in grado di cogliere la sfida al volo e non temere di perdere, altrimenti è meglio non partecipare.

Ci sono così tanti gufi, che è quasi impossibile intravedere il gatto! Osserva per bene l’immagine, non dovresti metterci troppo, ma fai attenzione.

Il tempo stringe! Se vincerò ancora questa sfida, dovrai allenarti un bel po’ prima di superarmi nella risoluzione di indovinelli ed enigmi. Se scorri l’articolo, ti darò la soluzione, ma mi consegnerai la vittoria!

Rompicapo visivo: tra i gufi, ecco il gatto, soluzione!

Se ti piacciono questi giochini, consulta il nostro sito, perché ce ne sono davvero tantissimi e di diverse tipologie. Da quelli matematici a quelli storici, o ancora altri a tema fantasy o horror! Siamo dei cultori e degli appassionati del genere. Ti consiglio il rompicapo logico dei bicchieri d’acqua, indovina la risposta esatta! Invece, se sei ancora alle prese con quello di oggi, sarai anche giunto alla conclusione presumo?

Eccolo lì, il gatto è molto ben visibile, solo che a causa della sua posizione ed espressione, è molto difficile riuscire ad individuarlo in pochissimo tempo. Senza dubbio si tratta di una sfida divertente, anche perché le facce degli animali in gioco sono davvero spassose e uniche!

La soluzione è a metà pagina sulla destra, il micio è incorniciato dal cerchietto rosso per vederlo meglio! Ha la bocca spalancata come gli altri, ma non ha il becco.

Che hai combinato? Ce l’hai fatta o no? Un trucco utile potrebbe essere quello di studiare per bene un singolo elemento, per poi individuare in pochissimo tempo le anomalie dato che il cervello registra fedelmente e inconsciamente i dati.

Ti sottopongo ad un altro indovinello, prova il rompicapo investigativo e trova gli indizi del rapimento! Questo ha un sapore poliziesco che affascina i più avventurieri.

Saper affrontare le sfide non è da tutti, ma con noi non potrai che divertirti giorno per giorno. Ci vediamo al prossimo gioco, ti aspetto.