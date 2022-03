Dopo il Grande Fratello Vip torna in tv e stupisce tutti così!

La vera protagonista del Grande Fratello Vip si è mostrata per la prima volta fuori dalla casa. Ha dato a tutti un’ottima impressione

E’ uscita dalla casa del Grande Fratello e la sua vita è indubbiamente cambiata. Soprattutto perché ha lasciato il reality di Canale 5 dalla porta principale. La vera protagonista dello show di Alfonso Signorini, ma anche la vincitrice ufficiale della sesta edizione del reality più lungo della storia. Jessica Selassié si pone adesso in un’ottica nuova, pronta a farsi conoscere anche nel mondo “esterno” e a proporsi con le sue qualità per provare una carriera nel mondo dello spettacolo.

L’occasione è stata un’intervista, la sua prima in assoluto. In solitaria e da vincitrice del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto a “Verissimo“, ospite di Silvia Toffanin a Canale 5. Jessica si è raccontata a 360 gradi, parlando ovviamente della sua esperienza nel reality e di quello che vuole fare in futuro. Ma la “princess” ha anche parlato della sua vita, dei suoi sogni e delle normali aspirazioni che una persona giovane come lei ha. Tra i tanti argomenti toccati la sua “liason” con il bel Barù.

Un rapporto particolare tra i due, con Jessica che ha fatto capire di provare qualcosa di importante per l’intenditore di vini, ma allo stesso tempo tra loro rimane qualcosa di indefinito. Anche lui ha detto di tenere a lei, eppure si fa fatica a parlare di “amore” o qualcosa di simile da entrambe le parti. Sul suo account ufficiale Instagram Jessica ha condiviso un post dove ha commentato quella che per lei è stata un’esperienza importante.

“La mia primissima intervista. Dopo aver metabolizzato la mia vittoria, si fa per dire – ha scritto Jessica – sono riuscita finalmente a raccontarvi un po’ quello che sto vivendo. Grazie a Verissimo e a Silvia Toffanin per l’accoglienza”. E poi una domanda diretta ai suoi follower. “Vi sono piaciuta? Vi abbraccio tutti. Love u”.