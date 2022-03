Doccia fredda per Milly Carlucci? La clamorosa indiscrezione che cambia tutto

Milly Carlucci potrebbe ricevere una bella doccia fredda da parte della Rai. La nuova indiscrezione cambia ogni cosa sui suoi programmi.

Milly Carlucci è senza alcun dubbio una delle conduttrici di punta della Rai. Dopo poco la fine della nuova edizione di Ballando con le stelle, la Carlucci è tornata sul piccolo schermo degli italiani con Il cantante mascherato che tra alti e bassi sta continuando la sua messa in onda.

Purtroppo però nonostante gli ottimi ascolti, per la conduttrice il suo futuro non sembrerebbe essere tutto rose e fiori in quanto il portale Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba che potrebbe cambiare ogni cosa. Per Milly Carlucci è in arrivo una doccia frutta per la prossima stagione televisiva? Scopriamo insieme che cosa ha rivelato il portale a tal proposito.

Milly Carlucci, ora slitta tutto: la decisione potrebbe essere una doccia fredda

Dagospia ha parlato dei piani futuri della Rai per Milly Carlucci, in quanto nonostante il prolungamento de Il cantante mascherato, il futuro non è poi così roseo come potrebbe sembrare.

Iniziamo proprio da quest’ultimo programma. Secondo quanto rivelato dal portale, la trasmissione potrebbe non essere rinnovata dopo quest’edizione che non è stata esente dal ricevere numerose critiche da parte del pubblico del piccolo schermo che non ha apprezzato il lavoro svolto dai giudici. Nemmeno Ballando con le stelle ha una data certa.

La trasmissione, durante l’ultima edizione andata in onda, ha collezionato veri e propri ascolti record, ma a causa dei mondiali di calcio che dovrebbero partire poco dopo l’inizio della nuova stagione televisiva, lo show potrebbe slittare all’anno dopo iniziando la sua partenza subito dopo la fine del Festival di Sanremo di Amadeus, che dovrebbe concludere la sua avventura agli inizi di febbraio.

Almeno per il momento, è bene precisare, queste sono soltanto indiscrezioni e tali notizie non sono state confermate dalla Rai o dalla conduttrice stessa e per questo motivo non ci resta che attendere ulteriori notizie per saperne di più, ma qualora dovessero essere confermate sarebbero senz’altro una bella doccia fredda per Milly Carlucci che si ritroverà soltanto con un programma con partenza il prossimo anno.