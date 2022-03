Matrimonio a prima vista, cicogna in arrivo: svelato il sesso del nascituro

Matrimonio a prima vista, i due ex partecipanti hanno annunciato attraverso un post condiviso su Instagram, di aspettare un bambino

Il programma che fa sposare persone che non si conoscono è diventato famosissimo, un vero e proprio “cult”. Si chiama “Matrimonio a prima vista” e proprio in questo periodo sta andando in onda con la sua ottava stagione. Poche delle coppie di coniugi che vengono assemblate “a tavolino” scoprono di essersi innamorate, ed anzi, spesso ci sono dei risvolti inaspettati.

E’ capitato, infatti, che a mettersi insieme sono stati ragazzi che formavano coppie diverse. Ebbene sì: come gli spettatori sanno, il programma prevede che le varie coppie (tre per ogni edizione) vivono dei momenti di confronto e condivisione. Proprio in queste occasioni scattano delle conoscenze che spesso prendono delle strade impreviste. Questo è accaduto addirittura con persone che hanno partecipato ad edizioni diverse del programma.

Matrimonio a prima vista, arriva una bella notizia dai due partecipanti

Un fatto molto curioso, che in un certo senso, ci fa capire come tutto sommato vengono scelti i soggetti giusti per “unirsi”, anche se le combinazioni scelte dagli specialisti non sono quelle giuste. Uno degli esempi più famosi riguarda Andrea e Francesca, che hanno partecipato ad edizioni diverse del programma. Si sono conosciuti e poi si sono innamorati. Un amore vero, proprio come “Matrimonio a prima vista” voleva. I due hanno dato una bella notizia, visto che aspettano un bambino.

In pieno stile social, hanno organizzato un reveal party per svelare il sesso del piccolo. Non hanno ancora deciso il nome del bambino, che potrebbe chiamarsi Matteo o Manuel. I due hanno partecipato a due edizioni diverse del docu-reality. Francesca nella seconda edizione del 2017, mentre Andrea nella quinta, andata in onda nel 2020. Si sono conosciuti in ambito esterno al programma, quando ovviamente avevano chiuso le rispettive storie con i coniugi “confezionati” dallo show.