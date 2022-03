La pupa e il secchione, arriva la cicogna: l’annuncio prima della diretta

La Pupa e il Secchione prima della diretta con Barbara d’Urso ha festeggiato un lieto evento con l’arrivo della cicogna!

La Pupa e il Secchione è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con il secondo appuntamento di quest’edizione di Barbara d’Urso che promette grossi colpi di scena.

Prima della diretta di questa sera su Italia 1, il programma ha festeggiato un lieto evento in quanto una delle ex protagoniste ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver dato alla luce il suo primo bambino. Il suo dolcissimo annuncio sul noto social fotografico non è sfuggito all’attenzione non solo delle sue ex compagne di viaggio, ma anche dagli utenti della rete che non hanno perso occasione per dimostrarle tutto il proprio affetto in questa occasione.

L’ex protagonista della Pupa e il Secchione è diventata mamma e il suo dolcissimo annuncio ha fatto rapidamente il giro del web.

La Pupa e il Secchione: fiocco azzurro per l’ex protagonista dello show!

Mentre Barbara d’Urso per la puntata di questa sera ha chiamato un’ospite speciale direttamente dal GF Vip, il pubblico della rete festeggia il lieto evento dell’ex protagonista dello show che è da poco diventata mamma, ma di chi stiamo parlando?

Lei è Stella Manente, già nota agli utenti della rete prima del suo arrivato al programma di successo di Italia 1 perché il suo nome era stato protagonista di non poche polemiche. La pupa ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventata mamma di Amir Levon e il dolcissimo messaggio non poteva di certo passare inosservato:

“Ciao mondo! Da oggi ci sono anche io” ha esordito il piccolo di casa attraverso le parole della sua mamma. “Non ci ho capito ancora niente di cosa sta succedendo ma quello che so è che sono nato da due foglie cadute dallo stesso ramo e che queste mani mi amano incondizionatamente“ ha poi proseguito. “Qui mi hanno dato le prime chiavi per aprire le forme del mondo, allora…ci sarà da divertirsi! Io sono Felice di conoscervi e voi?” ha poi concluso, presentandosi al popolo dei social.

Stella Manente è diventata mamma! La Pupa è pronta a vivere a pieno questa nuova esperienza della sua vita.