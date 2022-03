La pupa e il secchione show 2022, colpaccio per Barbara D’Urso: dal GF Vip arriva lei!

Le anticipazioni de La Pupa e il Secchione hanno spiazzato gli utenti della rete. Direttamente dal GF Vip per Barbara d’Urso arriva lei! E no, non stiamo parlando del terzo giudice Soleil Sorge ma uno dei finalisti di Alfonso Signorini!

La Pupa e il Secchione ritorna ufficialmente sul piccolo schermo degli italiani per il secondo appuntamento di questa stagione con Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea ha avuto un ottimo riscontro a livello di ascolti, riuscendo a tenere buona parte dei telespettatori incollati allo schermo, ma anche questo nuovo appuntamento sarà in grado di eguagliare il successo del debutto?

Su carta sembrerebbe proprio di sì, in quanto durante il corso del programma ci sarà un’ospite speciale che sicuro non passerà inosservato, considerando che viene proprio dalla sesta edizione, l’ultima andata in onda, del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed ovviamente non ci riferiamo al terzo giudice Soleil Sorge, ma ad uno dei finalisti che lunedì ha preso parte all’ultima puntata del reality show di canale 5. Pronto a rivedere l’amatissima star in onda?

Barbara d’Urso chiama la star del GF Vip a La Pupa e il Secchione 2022

Barbara d’Urso, che in queste ore sta tremando per il possibile abbandono di Flavia Vento dal cast, ha scelto di chiamare uno dei personaggi più amati del GF Vip per questa nuova puntata de La Pupa e il Secchione, ma di chi stiamo parlando?

La bella conduttrice partenopea ha scelto di chiamare Lulù Selassiè! La Princess più amata dal pubblico del piccolo schermo, come è possibile vedere da alcuni tweet comparsi in rete, avrebbe ballato durante il corso della puntata e avrebbe espresso la sua preferenze in merito ad alcune delle coppie presenti nel programma. La sua presenza, siamo sicuri, non passerà di certo inosservata considerato il suo successo tra i telespettatori.

Lulù Selassiè alla Pupa e il Secchione abbaglierà la presenza della sua ex collega Soleil Sorge che sembrerebbe essere la punta di diamante di quest’edizione? Non ci resta che attenderne la messa in onda.