Il dramma di Guendalina Tavassi: lei racconta tutto sui social

Guendalina Tavassi racconta tutto. L’influencer si è sfogata su Instagram, parlando senza filtri delle aggressioni subite nei mesi scorsi

Un terribile dramma quello che sta vivendo la bellissima Guendalina Tavassi. L’influencer e showgirl ha fatto preoccupare i suoi fan, sfogandosi su Instagram e raccontando a tutti il dramma che sta vivendo. Il problema riguarda la situazione che sta vivendo con il marito, Umberto D’Aponte. Per loro un rapporto ormai molto complicato. “Lo faccio per tutelare i miei bambini, che purtroppo hanno assistito alla mia aggressione, che è stata premeditata”, ha detto Guendalina.

A quanto pare, il figlio Sasy ha assistito al litigio. Il bambino ha implorato il padre di fermarsi. Una situazione molto grave e spinosa con l’ex marito, che non ha esitato ad aggredirla. La stessa Tavassi ha mostrato il suo telefono su Instagram, distrutto dal marito. D’Apone, subito denunciato, è stato arrestato. La cosa incredibile è che il livello degli haters era talmente alto che qualcuno ha perfino dato ragione al marito e l’ha attaccata.

Guendalina Tavassi racconta il dramma che sta vivendo: le violenze e la paura per i suoi figli

Il motivo è che il marito è stato messo in galera. La Tavassi ha spiegato nel dettaglio le violenze che ha subito: “Mi ha picchiata, rotto il naso e minacciato. Inseguimenti e altre scene orribili a cui i miei bambini hanno dovuto assistere”. Chiaramente, l’influencer è preoccupata per i danni morali che i suoi figli potrebbero avere. “Loro sono sempre stati presenti ai nostri litigi, in particolare Sasy è scioccato anche se io ho sempre provato a sminuire per non turbarli”. La donna ha raccontato tutto sui suoi social.

In ogni caso, la legge dovrebbe tutelare la donna. Il marito, attualmente in carcere, sarà processato. Guendalina Tavassi ha avuto con Umberto D’Aponte due figli, Chloe e Salvatore (Sasy). Ha chiesto ai suoi follower (ovviamente quelli che la contestano) di essere lasciata in pace e di aspettare l’evolversi della giustizia.