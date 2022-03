Test: scegli un orologio e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo tre orologi: un orologio a pendolo, un orologio a cucù ed un orologio a parete. Quale preferisci? Quale ha attirato per primo la tua attenzione? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Orologio a pendolo: sei una persona molto precisa, ti piace organizzare le tue giornate in maniera dettagliata. Eviti le situazioni improvvisate, preferisci occuparti di tutto in prima persona, senza delegare agli altri. La pianificazione deve essere precisa e non deve mai costringerti a ridurti all’ultimo secondo. Non ti piace andare di fretta, tutto ciò che ti riguarda va portato a termine con molta calma.

Orologio a cucù : sei una persona che ama gestire il tempo a modo proprio. Non hai un metodo preciso, a volte fai le cose in tempi brevi e altre volte te la prendi comoda, dipende dall’umore che hai in quel momento. Non sei schiavo del tempo, affronti le questioni della vita con grande energia, risolvere un problema in tempi brevi non è la tua priorità. Se è necessario impiegare un po’ di tempo in più, che ben venga.

: sei una persona che ama gestire il tempo a modo proprio. Non hai un metodo preciso, a volte fai le cose in tempi brevi e altre volte te la prendi comoda, dipende dall’umore che hai in quel momento. Non sei schiavo del tempo, affronti le questioni della vita con grande energia, risolvere un problema in tempi brevi non è la tua priorità. Se è necessario impiegare un po’ di tempo in più, che ben venga. Orologio a parete: sei una persona che va sempre di fretta. Non ti piace perdere tempo, quando devi affrontare un problema importante preferisci prendere la questione di petto e risolverla subito. Corri da una parte all’altra della città per occuparti delle questioni quotidiane e, nello stesso momento, ti preoccupi delle problematiche legate al tuo lavoro. A volte dovresti provare a ricercare una maggiore serenità, altrimenti rischi di fare confusione a causa dei tuoi numerosi impegni.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo orologio preferito preferito? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.