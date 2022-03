Uomini e Donne puntata 21/3/22, spunta un filmato compromettente: dama incastrata

A Uomini e Donne è spuntato fuori un filmato compromettente. La dama del Trono Over ora è con le spalle al muro.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con appuntamenti nuovi di zecca. La puntata si apre con le dame e i cavalieri del Trono Over.

Al centro dello studio c’è Pinuccia che dopo aver rifiutato il Signor Bruno gli chiede una seconda possibilità, ma lui le nega questa chance affermando che certi treni passano solo una volta e che è più intenzionato che mai a voler proseguire la conoscenza con Vincenza.

Tina Cipollari approfitta di questo momento ed attacca nuovamente la dama, affermando che lei la critica per i suoi modi di fare quando i suoi non sarebbero così diversi in quanto alcuni fan le hanno girato un video in cui in sotto fondo la giudica come una rompi scatole. Pinuccia preferisce non rispondere e l’opinionista mostra in studio il filmato in questione, tratto da una sua lite con Elena.

Alessandro delude Ida a Uomini e Donne: che batosta per la dama!

La puntata di Uomini e Donne non finisce di certo qui. Al centro dello studio c’è Alessandro che vuole conoscere la signora Carmela, ma lei afferma che al momento sta conoscendo un altro cavaliere ma in futuro non esclude una possibile conoscenza.

Poco dopo Alessandro, stufo dei capricci di Pinuccia, fa la sua imitazione mostrando a tutti come entra in studio senza salutare tutti ma filando dritta per la sua strada. Lei ne approfitta e gli chiede se è ancora interessato a lei, ma lui nega e la invita soltanto per un ballo.

Si continua con la conoscenza di Ida e Alessandro, conoscenza stroncata da un noto protagonista del programma. Le loro incomprensioni ritornano ogni volta che sono al centro studio. Tina Cipollaro come al solito stronca la dama, accusandola di essere troppo pesante considerato che si conoscono soltanto da un mese, ma Maria De Filippi appoggia la Platano e chiede ad Alessandro che cosa prova nei suoi confronti.

“Provo dei sentimenti, ma non sono innamorato“ ha ammesso, rivelando di dover avere a disposizione numerosi elementi per arrivare a tal punto. “Ma quando la vedo mi esplode il cuore“.