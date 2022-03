Amici 21 daytime 21/3/22, la tensione è alle stelle: scatta la lite tra gli allievi

Ad Amici 21 la tensione è alle stelle tra i concorrenti e dopo la prima puntata del serale è avvenuta una pesante lite tra gli allievi.

Amici 21 è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la prima puntata del serale dove non sono mancati i colpi di scena.

Durante il corso della serata abbiamo assistito al guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi che vedeva scontrarsi Luigi e Critical. La prova si basava sulla versatilità dei due giovani artisti, ma Anna Pettinelli ha ritenuto che la prova non fosse equa e non ha fatto preparare i brani richiesti al suo allievo. Per questo motivo i giudici del serale hanno deciso di far vincere a tavolo l’allievo di Zerbi.

Questa scelta ha causato non pochi malumori tra i ragazzi. Tant’è che Alex si è schierato contro Luigi accusandolo di non aver detto le cose come stavano, in quanto secondo lui è chiaro come il sole che la prova non fosse equa. La confessione del ragazzo è stata mostrata al diretto interessato che non ha reagito bene durante all’appuntamento del daytime di Amici 21 di oggi.

Luigi e Alex litigano ad Amici 21: rapporto al capolinea?

Luigi, dopo l’eliminazione che ha distrutto tutti gli allievi, non ha affatto reagito bene ed ha invitato Alex a pensare di più agli affari suoi che a quelli degli altri in quanto sarebbe fin troppo concentrato sulle dinamiche degli altri, ma lui ha ribadito che è libero di poter esprimere la sua opinione su quanto accade ad Amici di Maria De Filippi.

La tensione tra i due è alle stelle, ma si passa subito ad un bel momento in quanto i One Republic hanno scelto uno dei concorrenti del talent con cui duettare sulle note del loro nuovo singolo Sunshine. Ad attirare la loro attenzione sono stati Luigi ed Aisha, ma ad avere la meglio è stata proprio quest’ultima che ha ottenuto l’onora di poter cantare con la nota band.

Momento difficile per Calma che dopo la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha confidato di voler abbandonare il programma dopo la figura, secondo lui pessima, fatta sabato scorso. I suoi compagni di viaggio lo invitano a non mollare in quanto un periodo no è più che normale.