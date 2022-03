Quali sono le reali condizioni di salute della Regina Elisabetta?

Prima partecipa ad un evento pubblico e poi le viene consigliato di riposare. Ma come sta veramente la Regina Elisabetta? Ecco tutta la verità sul suo stato di salute

Da diversi mesi in Gran Bretagna si discute di un argomento particolarmente spinoso: come sta la Regina Elisabetta? Il popolo è curioso di conoscere le sue reali condizioni di salute perché è molto preoccupato da alcuni segnali discordanti. Nell’ottobre del 2021, infatti, l’anziana sovrana è stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni. I medici le hanno consigliato di non fare sforzi e lei ha seguito queste indicazioni.

Nei mesi successivi, infatti, Sua Maestà non ha partecipato fisicamente a diversi impegni pubblici, intervenendo da remoto. Anche il consueto pranzo di Natale è avvenuto in forma ridotta ed in condizioni di sicurezza, a causa dell’avanzare della variante Omicron. Nonostante tutte queste misure di sicurezza, Queen Elizabeth è risultata positiva al Covid ed è rimasta in isolamento per alcuni giorni.

Una volta negativa, l’anziana sovrana ha partecipato ad un meeting con Justin Trudeau, primo ministro canadese, riprendendo la sua agenda di incontri come se nulla fosse. Elisabetta II ha ricevuto il capo di stato canadese senza utilizzare il bastone, a differenza di quanto accaduto in occasione degli ultimi eventi pubblici. Tutto ciò sta mandando in confusione i sudditi inglesi, i quali continuano a chiedersi come stia realmente la Regina Elisabetta. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi insieme alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Carlo: “Ecco le reali condizioni della Regina Elisabetta”

Prima il ricovero in ospedale, poi il pranzo di Natale in forma ridotta, poi il Covid ed infine il ritorno agli eventi pubblici. La confusione regna sovrana a Buckingham Palace perché tutti vogliono sapere la verità sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Carlo, William e la figlia Anna sostituiranno l’anziana sovrana quando non riuscirà a partecipare agli eventi più stancanti.

Da Buckingham Palace arrivano voci su una possibile depressione a causa della morte del Principe Filippo e della lontananza del nipote Harry. Ad oggi, infatti, Elisabetta II non ha ancora conosciuto la sua ultima nipote, Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021. Per spegnere le voci su un possibile peggioramento delle condizioni di salute di Queen Elizabeth è intervenuto direttamente suo figlio Carlo. Ecco le parole del principe, recentemente coinvolto in uno scandalo che riguarda un suo familiare.

“Mia madre sta bene, non è facile avere 95 anni, inizi a sentire il peso dell’età. È già abbastanza brutto a 73 anni”, ha concluso il primogenito di Elisabetta scherzando, provando ad allentare la tensione. I tabloid inglesi parlano di rassicurazioni di facciata ma sembra che la Regina Elisabetta non parteciperà a diversi impegni pubblici nelle prossime settimane. L’obiettivo sarebbe quello di arrivare in forma per le celebrazioni del Giubileo di Platino, previste per il prossimo giugno.