Test logica: 2=1. Non ci credi? Verifica le tue conoscenze matematiche

Sei un buon ragionatore? Come opera il tuo cervello sotto pressione? Scoprilo attraverso questo complicato test di logica

Riuscire a ragionare e a trovare una soluzione in pochi secondi non è semplice. Bisogna vagliare con molta attenzione tutte le possibilità che abbiamo davanti agli occhi, mettere in primo piano i dettagli più importanti e scartare quelli inutili. Si tratta di un’operazione complessa, che soltanto le menti più sviluppate riescono a concludere in tempi particolarmente brevi.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta di un modo innocente per allontanare le nostre lettrici ed i nostri lettori dalla monotonia che spesso ci annoia durante il giorno, specialmente in ufficio. Inoltre, questi test hanno la capacità di stimolare il nostro cervello, tenerlo giovane e, soprattutto, attivo. Potrai sfruttare i benefici di questo allenamento anche nella vita di tutti i giorni.

Il test di oggi riguarda la matematica. Sei in grado di dimostrare che 2=1? C’è una formula che gli esperti hanno trovato, la conosci? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Poche persone sono riuscite a dare una risposta in alcuni secondi. Tu ci riesci? Vediamo cosa sai fare! Affinché il test sia valido, è necessario che tu dia una risposta in tempi brevi. Soltanto in questo modo potrai renderti conto di quanto tu sia abile in questo genere di attività.

La soluzione del test

Questo test di logica e ragionamento può essere utile a coloro che hanno bisogno di un po’ di allenamento. Per questo motivo, se non fossi riuscito a dare la risposta corretta, non preoccuparti. Hai tempo per migliorare e riprovarci la prossima volta. Al contrario, se sei qui perché hai fornito una risposta e vuoi scoprire se si tratta di quella corretta, sei esattamente nel posto giusto. Scorri il testo verso il basso e potrai consultare la soluzione del test di oggi.

Partendo da un presupposto (a=b), possiamo moltiplicare per un numero entrambe le parti dell’equivalenza. Quindi:

a x b=b x a (che si può scrivere anche a²=ab). Sottraendo da entrambe le parti uno stesso numero avremo: a² – b²=ab – b². Sviluppiamo seguendo le regole della matematica: (a + b) x (a – b)=b x (a – b). A questo punto siamo pronti a dividere da entrambe le parti per lo stesso numero: (a + b) x (a – b) / a – b=b x (a – b) / a – b. Semplifichiamo la formula: a + b=b.

Poiché, come abbiamo detto sopra, a=b, ne deriva che b + b=b. Quindi, 2b=b, cioè 2=1. È un paradosso ma in realtà c’è il trucco. Quando abbiamo diviso entrambe le parti per (a – b), in realtà non avremmo potuto farlo perché se a=b, allora (a – b)=0 e non si può dividere un numero per zero.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, sei riuscito a dimostrare la formula matematica? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!