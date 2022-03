Oroscopo 22 marzo 2022: clamorosa rimonta Scorpione, ricaduta Vergine

Energia e valore saranno gli ingredienti fondamentali dell’Oroscopo di oggi! Si tratta di venire a conoscenza dei moti degli Astri e delle Stelle in riferimento ad una classifica fatta di fortunati e sfortunati, ma non solo. Le previsioni sono per tutti, scopri le ultime notizie dal cielo.

Osserviamo il meraviglioso firmamento, è sempre pronto ad accoglierci! Evitiamo di considerare l’Oroscopo come un ricettacolo di informazioni da seguire alla lettera. Le azioni più vantaggiose sono proprio quelle di saper conoscere aspetti inediti della spiritualità. Approfondire il mood delle Case Celesti e i possibili consigli del giorno, possono di gran lunga migliorare la giornata. Il Transito protagonista è: Quadratura Marte-Urano!

Si prospettano delle previsioni molto calde, la ragione? Sono in gioco Marte ed Urano! Si tratta di due pianeti “movimentati”, dal momento in cui il primo è per antonomasia quello del combattimento, mentre il secondo quello della trasformazione. Ne vedremo delle belle con l’Oroscopo di oggi!

Innanzitutto, abbiamo in gioco una Quadratura, cioè un Aspetto dei Pianeti, un posizionamento. Il cielo è come se si dividesse in 4 parti da 90° e gli Astri in questione distano alla medesima distanza. Cosa implica date le condizioni concrete?

Che si tratta di un transito poco facile da gestire, perché i pianeti si muovono in direzione opposte. In tal mondo, non solo condizionano pesantemente l’atteggiamento e la condizione dei segni dello Zodiaco, ma nello specifico finiscono per stravolgere i piani in corso.

L’energia sarà tanta, per non dire troppa! Questa condizione genera un po’ di confusione, perché la forza che è un aspetto positivo, deve essere comunque ben dosato e gestito. Perché Marte vuole operare senza porsi limiti, mentre Urano non comprendendo tale gesto, finisce per mettersi in opposizione al volere del primo.

Come finirà? L’impazienza renderà sovrana! Chi può fermare Marte? Nessuno! Allora, fare agire di fretta e furia le Case Celesti, le quali prenderanno delle decisioni poco coerenti e logiche. L’istinto va bene, ma non l’imprecisione e l’azione mal gestita.

Ecco come i fortunati e gli sfortunati reagiranno.

Oroscopo: dall’ultimo al primo posto per lo Scorpione!

La squadra top di oggi è assolutamente inedita, e la prima ragione risiede nel fatto che lo Scorpione da ultimo, è diventato primo! Successivamente, abbiamo il Cancro e i Pesci. Confermiamo questa triade di segni d’acqua, insomma una bella sorpresa! Capitano raramente queste condizioni. A seguire ci sono i Gemelli i quali devono approfondire il proprio quadro astrologico.

Iniziamo dall’enigmatico, lo Scorpione. Passionale e innamorato dell’amore, abbiamo una giornata all’insegna dei sentimenti, finalmente! Dopo una settimana di dispiaceri, un po’ di pace ci vuole. Al lavoro meno nervosismo. Consigli: fai attenzione alla Quadratura, perché ti darà energia, ma al tempo stesso dosa la pazienza, l’irruenza non va bene.

Passiamo al Cancro, incompreso e per ora un po’ troppo silenzioso. Il Transito non ti tocca molto, ma ci sono dei cambiamenti da Urano in vista. Non si tratta di amore o lavoro, ma di qualcosa che concerne le tue abitudini. Passerai più tempo a prenderti cura di te. Consigli: va bene concentrarsi su sé stessi, forse è la volta buona in cui diventerai più sicuro.

Che dire del segno dei Pesci? Sei unico nel tuo genere! Il moto ti sfiora, perché già nelle tue acque ci sono grosse rivoluzioni. Al lavoro vivrai dei cambiamenti che intensificheranno il tuo pensiero, e darai sfogo a nuove clamorose idee. Consigli: in amore non dimenticare che sei fondamentale nella coppia dal punto di vista emotivo, ricorda che il tuo partner ha bisogno di confronto e tu non puoi abbandonarlo per altri impegni.

Delusione totale per la Vergine, ancora ultima!

Peggio di peggio per questi tre: Ariete, Toro e Vergine. Rispettivamente tre segni di fuoco, terra, e ancora terra. Come si deve fare con voi? Da primi a ultimi in classifica è un attimo! Vi conviene seguire delle dritte per sopravvivere oggi. Se sei del Capricorno sei il quarto e dovresti approfondire le previsioni che ti riguardano.

Iniziamo dal combattente nato, l’Ariete. Con te è inutile fare programmi, perché passi con una velocità della luce da top a flop. Stessa cosa per la tue scelte, tu sei uno di quelli che già sei deciso per natura, e la Quadratura non ti fa bene! Che si tratti di amore o lavoro, occhio a non esagerare con i cambiamenti. Consigli: i pensieri non mancano, nonostante tutto, non perdere fiducia, lotta come sempre.

Passiamo al Toro, concreto e testardo come sempre. In amore puoi stare tranquillo, ma è sul fronte lavoro che si accende una spia rossa quanto una casa! Litigi e scontri saranno i protagonisti di oggi, non perdere la calma perché il transito ti condiziona molto. Consigli: ti dico di evitare il più possibile i confronti, per quanto possono essere costruttivi, metti da parte le tue idee ferme per una volta.

Concludiamo l’Oroscopo con la Vergine, pragmatica e cinica, non hai altre risorse oltre che la negatività per ora. Il moto non è un problema, ma ce ne sono degli altri che hanno il nome di amore! Niente va bene nella sfera dei sentimenti, specialmente perché credi di avere le idee chiare, ma in realtà la tua precisione non è come le altre volte. Consigli: dedicati al tuo amato lavoro, sei laboriosa e inarrestabile, dai il massimo.