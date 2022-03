Ilona Staller lo confessa per la prima volta all’Isola: “Sono vergine”

Ilona Staller all’Isola dei Famosi ha deciso di confessarlo per la prima volta ad Ilary Blasi su canale 5: “Sono vergine”.

Ilona Staller, come ormai noto da diverse settimane, è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che per il secondo anno consecutivo sarà condotto da Ilary Blasi su canale 5.

Questa sera l’ex stella del cinema a luci rosse ha fatto il suo ingresso. Ingresso che come facilmente immaginabile non è passato inosservato, considerato che ha lasciato senza parole non solo il pubblico del piccolo schermo degli italiani ma anche la padrona di casa che non si aspettava una confessione del genere da parte della sua naufraga.

Ilona Staller all’Isola dei Famosi lo ha confessato per la prima volta e nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma la realtà è ben diversa dalla fantasia.

Isola dei Famosi: la confessione di Ilona Staller spiazza Ilary Blasi

Ilona Staller, che ha fatto il suo esordio dopo il gesto inaspettato di Carmen Di Pietro, ha lasciato senza parole Ilary Blasi confidandole qualcosa che non aveva mai detto prima.

La moglie di Francesco Totti, dopo averla presentata, ha fatto notare al pubblico del piccolo schermo degli italiani che questa è la sua prima esperienza all’interno di un reality show, a differenza di molti suoi colleghi che si sono dati da fare più volte su questo genere televisivo.

“Sì, sono vergine“ ha confidato Cicciolina all’Isola dei Famosi, spiazzando la padrona di casa e tutti i presenti in studio e non sono mancati, manco a dirlo, doppi sensi riguardo a questa sua affermazione. Tant’è che ha aggiustato subito il tiro precisando che nelle sue parole non c’era nulla di malizioso in quanto si riferiva unicamente alla sua presenza nei vari reality show, che ora dominano il piccolo schermo degli italiani. Considerando, ad esempio, che il Grande Fratello Vip è terminato una settimana fa dopo ben sei mesi di messa in onda.

Ilary Blasi è rimasta senza parole in diretta su canale 5 in quanto mai si sarebbe aspettata una confessione del genere da parte sua e siamo soltanto all’inizio di quest’esperienza televisiva.