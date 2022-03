4 curiosità sul film The Adam Project (Ryan Reynolds)

The Adam Project è uno dei film più visti su Netflix nelle ultime settimane. Il suo successo è dovuto anche ad alcune curiosità molto divertenti: eccone 4

The Adam Project è un film disponibile su Netflix a partire dall’11 marzo 2022. In pochi giorni ha scalato la classifica ed è stato uno dei film più scelti dagli abbonati del colosso statunitense. Il protagonista della pellicola è l’attore Ryan Reynolds, già visto in passato nei panni di Deadpool, un eroe della Marvel. Il film è fantascientifico, con diverse scene di azioni ma ha anche dei momenti molto commoventi.

Il protagonista è Adam, un pilota che torna nel passato per provare a salvare sua moglie e si imbatte con il proprio passato, incontrando sé stesso ai tempi dell’adolescenza. Dopo una serie di peripezie, il protagonista riuscirà a mettere le cose a posto, anche se dovrà subire delle perdite. Il momento più emozionante del film è sicuramente l’incontro tra Adam e suo padre, morto poco prima del 2018, anno di destinazione del viaggio del tempo del pilota.

Anche l’incontro con la madre, anche lei scomparsa nel 2050 (anche se nel film viene fatto capire ma non è specificato l’anno preciso della sua morte), è molto commovente. A chi non è scappata una lacrima pensando di poter tornare indietro nel tempo per incontrare i propri genitori morti! Oggi ti vogliamo raccontare alcune curiosità su The Adam Project. Puoi stare tranquillo, in questo articolo non troverai spoiler del film.

4 curiosità su The Adam Project

Come abbiamo già fatto ultimamente, oggi ti raccontiamo alcuni segreti e curiosità che riguardano un film o una serie tv attualmente in onda. Ecco le quattro curiosità che non conoscevi su The Adam Project:

Shawn Levy e Ryan Reynolds: il regista del film è Shawn Levy, il quale ha diretto Ryan Reynolds anche nel suo penultimo film, Free Guy – Eroe per gioco, uscito nel 2021 e trasmesso in esclusiva su Disney.